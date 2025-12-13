Търсенето на съкровища е довело много изследователи, историци, иманяри и авантюристи до мания да търсят потънали кораби. Някои от тях го правят с надеждата да открият изгубени испански галеони, пълни със злато, а други - просто защото обичат да търсят, пише Ancient-Origins.

През вековете под вълните са изгубени безброй плавателни съдове, включително военни, пиратски и търговски кораби. Откриването им отнема много време и е скъпо занимание, а връщането им на повърхността поглъща още повече време и ресурси. Следват някои от най-известните и ценни загубени съкровища по време на корабокрушения. Те все още се издирват. Следва топ 5 на едни потънали отдавна богатства.

1. "Санта Мария" - флагманският кораб на Христофор Колумб

Санта Мария може би е най-известният кораб в този списък. Когато Христофор Колумб отплава за пръв път на прословутото си първо пътешествие до Америка на 3 август 1492 г., той взема със себе си три кораба: "Ниня", "Пинта" и "Санта Мария".

Източник: iStock

Корабът "Санта Мария" е флагманският кораб на Колумб, но не за дълго. На Бъдни вечер през 1492 г. рулевият предава управлението на кораба на неопитно момче от каютата, докато той си почива. Не е изненадващо, че момчето от каютата не знаело какво прави и веднага забило кораба право в най-близкия коралов риф, точно до днешно Хаити.

2. Корабът на Джеймс Кук

Може би е добре, че "Санта Мария" е потънал, защото така му бе спестена печалната съдба на HMS Endeavour. Той е корабът на прочутия британски изследовател капитан Джеймс Кук по време на първото му откривателско пътешествие.

От 1768 до 1771 г. Кук използва кораба HMS Endeavour, за да изследва Тихия океан. Това е първият кораб, който обикаля Нова Зеландия, и първият европейски кораб, достигнал до източния бряг на Австралия.

За съжаление, няколко години след първото плаване на Кук и завръщането му у дома, "Endeavour" е продаден. Той попада в ръцете на частен купувач, който не се интересува от наследството на кораба и го преименува на "Лорд Сандвич" (малко по-малко впечатляващо звучене).

След това, по време на Американската революция , корабът е нает от британския кралски флот, който го използва за превоз на войски до Нова Англия. Това се превръща в гибелта на кораба. През 1778 г., докато е закотвен в пристанището Нюпорт в Роуд Айлънд, "Ендевър" и дванадесет други кораба са пожертвани, за да образуват блокада срещу настъпващия френски флот.

Източник: pixabay

3. Потъналото съкровище Flor de la Mar

Предишните кораби от този списък са до голяма степен търсени поради историческото им значение. Много често обаче подводните изследователи имат съвсем различна причина за търсенето на тези потънали кораби: финансова изгода.

Смята се, че когато потъва, Флор де ла Мар е имал трюм, пълен с диаманти, злато и други несметни богатства. През 1511 г. корабът е призован да помогне на Португалия да завладее Малака. 400-тонният кораб имал успешна деветгодишна кариера, но най-добрите му години били зад гърба му. В този момент той имал репутацията на течащ и постоянно нуждаещ се от ремонт кораб.

След успешното завладяване на Малака тя е натоварена с ценности и отплава обратно към Португалия, въпреки че официално е обявена за опасна. Той така и не стига дотам. На 20 ноември 1511 г., някъде в близост до Малакския проток, той попаднал в силна буря и потъва. Някои от членовете на екипажа оцеляват, но много други се удавят.

Експертите смятат, че при потъването си корабът е превозвал съкровища на стойност около 2,6 милиарда долара. Различни спасителни компании и изследователи са търсили това изгубено съкровище, най-вече търсачът на съкровища Робърт Маркс, който досега е похарчил 20 милиона долара за търсенето на "Флор де ла Мар". Досега той не си е върнал парите.

4. Le Griffon - изгубен в Големите езера

Не всички кораби се губят в морето. Le Griffon , или Griffin, както е бил известен, е френски кораб, който оперира в Големите езера на Америка през 60-те години на XIX век. Това е първият ветроходен кораб, който плава по Големите езера, и е тримачтов, построен от френския изследовател Рене-Роберт Кавелие, сие дьо Ла Сал.

Той е използвал кораба по време на ранна експедиция към северноамериканската граница. Той е плавал с него до река Ниагара и го е използвал, за да изследва части от езерото Ери.

Последното пътуване на Льо Грифон е през септември 1679 г., когато отплава от залива Грийн Бей в езерото Мичиган. На борда му има малък екипаж от шестима души и товар от кожи за търговия. Целта на пътуването му е остров Макинак, но той така и не стига до него.

Днес съдбата му е загадка. Знаем само, че корабът, заедно с екипажа и товара му, са изгубени. Съществуват две преобладаващи теории. Първата е, че корабът е попаднал в силна буря и е потънал. Втората е, че екипажът се е разбунтувал, откраднал е товара и е потънал в морето.

Корабът често е наричан "Свещеният Граал на корабокрушенията в Голямото езеро" и различни екипи през годините са го търсили. През 2014 г. имаше голямо вълнение, когато двама търсачи на съкровища твърдяха, че са открили кораба, но доста смущаващо, откритието им се оказа кораб с парна машина от XIX или XX век.

5. Bonhomme Richard - старата фрегата с лош късмет

Не всички изгубени корабокрушения са дело на изследователи. За военните кораби загубата в морето е нещо обичайно. Вземете например Bonhomme Richard, остаряваща фрегата, дарена на континенталния флот от французите по време на Американската революция.

Командван от капитан Джон Пол Джоунс, Bonhomme Richard отплава през 1779 г. и скоро доказва, че възрастта му не означава, че все още не е страховит кораб. Само за няколко седмици той успява да плени шестнадесет британски кораба. След това, на 23 септември същата година, той се изправя очи в очи с HMS Serapis точно до североизточния бряг на Англия.

После, по време на битката Bonhomme Richard се запалва и получава няколко фатални удара под ватерлинията. Джоунс и неговият екипаж прекарват 36 часа в опити да спасят своя храбър кораб, но в крайна сметка трябва да го оставят да потъне в ледените води на Северно море.

Днес това е един от най-издирваните изгубени кораби в света. Търсили са го всички - от британските местни жители и професионалните спасителни компании до Военноморските сили на САЩ. Няколко изследователи са открили останки, които изглежда отговарят на описанието на Bonhomme Richard, но все още нито една от тях не е потвърдена.