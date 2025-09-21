Уискито е любима напитка на милиони хора по света. Някои обичат шотландски скоч, зруги американски бърбан, трети ирландско или пък японско уиски. Скъпа или по-евтина, напитката достига лесно до потребителите. Има обаче и видове уиски, които освен, че струват много пари (някои достигат цена от милиони долари), не са и толкова лесно достъпни. Дори човек да разполага с парите.

Впрочем, повечето най-скъпи уискита са на високи цени не само заради тяхната възраст, качество или вкус, но и заради бъчвите или бутилките, в който се съхранява течността. Следва топ 5 на най-скъпите бутилки уиски в света, изготвена от luxhabitat.

1. Isabella"s Islay - $6, 2 милиона

Бутилка Isabella"s Islay е най-скъпото уиски, което може да се закупи с пари. Цената от повече от 6 милиона щатски долара за бутилка от това уиски, се дължи на декантера, в който се намира то. По него има инкрустирани 8500 диаманта, 300 рубина и изящно бяло злато. Говорейки за самото уиски, трябва да отбележим, че то е едно от най-добрите и е олицетворение на луксозното шотландско уиски.

2. The Emerald Isle Collection $2 милиона

През февруари 2021 г., колекцията Emerlad Isle беше продадена в кутия, съдържаща седем части. В нея има 30-годишно уиски, поръчково келтско яйце Фаберже с ръчно изработен изумруд и 18-каратово злато, 22 каратов златен часовник Фаберже и пура Cohiba Siglo VI Grand Reserva с позлатен нож.

Уискито е създадено от ирландското семейство Брадли. То е произведено от най-старата дестилерия в света в Бушмил в Ирландия, след което е оставено да отлежава в буре от шери Педро Хименес.

3. The Macallan 1926 - $1,9 милиона

През 2019 г. 60-годишна бутилка Macallan, дестилирана в разгара на сухия режим в САЩ, бе купена на търг на Сотбис за 1,9 милиона щатски долара. В света съществуват само 14 бутилки от това питие.

Първоначално дестилирано през 1926 г., уискито се продава от оригиналната си бъчва с № 263. Това е и първата бутилка с ръчно рисуван дизайн от ирландския художник Майкъл Дилън. Тя е част от колекцията "The Macallan Fine and Rare", която остава най-желаната колекция уиски и до днес. Наричана е от специалистите "Свещения Граал на уискито".

4. The Macallan Michael Dillon 1926 - $1,53 милиона

Ръчно рисувано от ирландския художник Майкъл Дилън и поръчано от Fortnum & Mason, това 60-годишно уиски е пуснато на пазара през 1999 г. и е продадено на търг на Christie"s през ноември 2018 г. за 1,53 милиона щатски долара.

Рисунките изобразяват скъпата Великденска къща Elchies на имението Macallan в Speyside. Уискито е от известната бъчва номер 263 (като горното), но тази конкретна бутилка дължи голяма част от стойността си на илюстрациите по нея, заради факта, че е единствената по рода си, що се отнася до дизайна.

5. Hanyu Ichiro"s Full Card Series - $1,52 милиона

За сумата от 1,53 милиона щатски долара получавате 54 бутилки уиски. Но тези бутилки са изключително ценни в комплект. Това е единственото японско уиски, създадено от шотландски малц в този списък. Full Card Series на Hanyu Ichiro се състои от 54 бутилки, всяка от които представлява една карта за игра от тесте с карти (включително две карти жокер).

Дестилерията Hanyu вече не работи, което допринася за рядкостта на тази колекция. Тя е основана през 1941 г. от Isouji Akuto. Неговият внук успява да съхрани само 400 бъчви с уиски от тази конкретна дестилерия. От тях, той пробва и подбира ръчно 54 индивидуални уискита за всяка игрална карта.

В този си вид, колекцията беше продадена за сумата от 1,53 милиона щатски долара на търг на Bonhams"s Fine & Rare Wine and Whisky в Хонг Конг през 2020 година. Преди да бъде продаден на търга, комплектът бе изложен в японски и шотландски уиски бар в Хонконг, наречен Club Qing.