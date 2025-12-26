Язовир "Луда Яна" край Панагюрище, чието строителство започна през 2016 г., най-накрая е завършен след близо девет години работа. Това го превръща едва във втория нов язовир, реализиран в България след 1989 г. - след "Пловдивци", пуснат в експлоатация през 2019 г.

В началото на строежа регионален министър беше Лиляна Павлова, когато управляваше вторият кабинет на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов. Оттогава страната премина през 11 редовни и служебни правителства - показател за продължителния и труден път на проекта.

В навечерието на Коледа, на 23 декември, Дирекцията за национален строителен контрол изненадващо съобщи, че язовирът вече има разрешение за ползване. "Възложител на обекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което въпреки трудностите успя през 2025 г. да приключи реализацията на този изключително важен за региона проект", посочват от ведомството в съобщение до медиите.

Към момента обаче т.нар. акт 16 все още не е публикуван в публичния регистър на ДНСК, показва проверка на "Капитал".

Първоначално от МРРБ уверяваха, че "Луда Яна" ще бъде готов до края на 2024 г. Отговори на министерството на въпроси през лятото на 2025 г. разкриха, че строителството е приключило, но продължават тестове, поради което все още не е започнало подаването на вода към населените места.

Проект с дълга и проблемна история

Идеята за язовир "Луда Яна" датира още от 80-те години на миналия век. Строителството е прекратено през 2000 г., когато обектът е бил завършен на около 70%, сочи доклад на Сметната палата. След това са нужни близо десет години и смяната на 12 правителства, за да се стигне до обществена поръчка за довършването му.

С пълен обем от 20 млн. куб. метра язовирът е ключов за водоснабдяването на Панагюрище и околните селища - район, който неведнъж е бил подложен на воден режим, включително през 2008, 2012 и 2017 г.

През 2016 г. МРРБ подписва договор за строителство на стойност над 56 млн. лв. с обединение между "Щрабаг" и "Станилов", като впоследствие "Станилов" е заменена от "Джи Пи груп". Компанията "Станилов", известна с експертизата си в хидротехническото строителство, изпада във финансови затруднения, а през 2020 г. е придобита от "Иса 2000". През 2022 г. търговската ѝ дейност е прекратена.

Крайните срокове за завършване на язовира неколкократно се отлагаха - първо за 2022 г., после за 2024 г. От изпълнителя обясниха забавянето с неблагоприятни метеорологични условия, ограниченията по време на пандемията и проблеми с доставките заради войната в Украйна.

Общата стойност на проекта възлиза на малко над 67 млн. лв. с ДДС, включително строителство, проектиране, авторски и строителен надзор. От МРРБ уверяват, че цената не е индексирана.

Поглед напред: нов язовир, нови спорове

Паралелно с това министерството разглежда оферти за прединвестиционни проучвания за язовир "Черни Осъм", който трябва да осигурява вода за Плевен и Ловеч. Проектът беше активиран отново след тежкия воден режим в Плевен през 2025 г.

"Черни Осъм" обаче е обект на сериозни спорове. Той засяга десетки имоти, предполага изселване на около 800 жители и попада в границите на биосферен резерват в парк "Централен Балкан". Екологичните, социалните и административните пречки правят реализацията му изключително сложна, а хоризонтът за евентуално изпълнение - ако изобщо се стигне дотам - е поне десет години.