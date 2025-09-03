Амбициозен проект за собствен язовир с капацитет от около 3 милиона кубически метра разработва общината във Върбица.

През миналата година тя преживя жесток воден режим, като имаше села, в които чешмите пресъхваха всяка седмица за цели дни. Даже в самия град подаване имаше само от 12:00 часа на обед на четни дати до 9:00 на следващата сутрин.

Сега кметът инж. Мердин Байрям заяви пред Радио Шумен, че няма населено място "с продължителен режим на водата" с изключение на село Конево, където вода се подава през 5 дни. По думите му обаче проблемът там е в пресъхването на изворите заради самата суша.

Той подчерта, че в голяма степен са намалени загубите по мрежата, като за 2 години е подменен наполовина 27-километров довеждащ водопровод, който тръгва от билото на Стара планина, минава по много сложен терен и в миналото са били нужни 22 години, за да влезе в експлоатация.

Източник: Google Maps

Търси се обаче алтернативен водоизточник и именно така е дошла идеята за язовир.

Инж. Байрям обясни, че общината е разположена в котловина, в която няма дълбоки подпочвени води и така сондажите нямат смисъл. Наблизо е големият язовир "Тича", но предпроектните проучвания са показали, че ще е изключително скъпо да се изтласка вода от него към селищната система на Върбица.

"Самите предпроектни проучвания показаха, че, за да вземем вода от 6 помпени станции, с отделни пречиствателни съоръжения и отделни довеждащи водопроводи, ни трябват от порядъка на 150 млн. лева", уточни кметът.

Затова и Върбица се насочва към вариант за язовир, разположен между едноименния курорт и общинския център. Ще го захранва река Герила, като според изчисленията на общината язовирна стена, водовземна кула, модулно пречиствателно съоръжение, помпена станция и подпорни стени ще струват общо около 50 милиона лева.

"Язовирът е над града. Цялата селищна система на община Върбица е под града, така че гравитационно ще успеем да подаваме вода на цялата община", обясни кметът пред Радио Шумен. Проектът е близо до ОВОС и отчуждаване на имоти. Предвижда се да има и малък ВЕЦ.

Той призна, че проектът е "много тежък" и тепърва трябва да се работи с МОСВ, с Басейнова дирекция и с други институции и дружества, тъй като теренът е в "Натура 2000" и през него минават далекопроводи.

Кметът на Върбица се обяви за възможност "общините сами да управляват водите си". По думите му в момента жителите на общината плащат по 5,14 лева за кубик вода, докато "при едно такова общинско ВиК дружество съм изчислил, че при разходите за заплати, осигуровки, поддръжка и т.н. нас ни устройват 2,50 лева".