Докато някои райони в страната влизат във воден режим, други си осигуряват безплатна вода - незаконно. През последните три години стойността на откраднатата вода в България надхвърля 115 млн. лева, показват данни, предоставени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, за които първо вестник "Сега" съобщи.

Справката, изготвена по искане на депутатa Стела Николова от ПП-ДБ, обхваща отчетните години 2022, 2023 и 2024. В този период ВиК дружествата са засекли общо 55 млн. кубични метра незаконно потребление на вода - предимно чрез нерегламентирани присъединявания и байпас инсталации, заобикалящи водомерите.

Година Незаконно потребление (куб. м) Стойност (лв.) 2022 19 млн. 17 млн. 2023 18 млн. 32 млн. 2024 17 млн. 42 млн.

Любопитен детайл е, че макар през 2024 г. да е отчетено най-малко незаконно потребление като количество, именно тогава щетите са най-големи - над 42 млн. лв. Причината вероятно се крие в поскъпването на водата през последната година.

Кражбите растат, въпреки контрола

Само през 2024 г. са установени 857 случая на незаконно присъединяване - с около 200 повече спрямо всяка от предходните две години. Данните са събрани от дъщерните дружества на ВиК холдинга и отразяват само официално засечените нарушения.

Министър Иванов уточнява, че проверките вече са ежедневни, но засичането на кражби при подземна инфраструктура остава изключително трудно. Това означава, че реалният обем на нелегалното потребление може да е значително по-висок.

Справката обхваща само случаи на нерегламентирано присъединяване, но това не е единственият начин за кражба на вода. Съществуват и други практики - манипулация на водомери, подаване на неверни данни, злоупотреби с документи.