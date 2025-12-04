Краят на 2025-а се очертава да бъде силно начало за присъствието у нас на две от най-новите марки на китайския автомобилен гигант Chery. Стилните возила на Omoda и SUV гамата за преживявания извън града на Jaecoo бяха представени на събитие в София, на което стана ясно, че те скоро ще бъдат предлагани в основните градове на България.

Брандовете (които вече имат и български сайт) са много млади - дебютът им беше през април 2023 г., като скоро след него те стъпиха в Европа през Испания.

Генералният мениджър на дистрибутора Genius Automotive Europe Мария Голдбергер даде пример с унгарския пазар, където за малко повече от година присъствие е бил постигнат близо 3-процентов пазарен дял.

Източник: Явор Николов

У нас Omoda и Jaecoo ще бъдат управлявани от Тибериу Йоановичи, който отговаря и за бизнеса на Genius Automotive Europe в Румъния. Той обяви, че през 2026 г. марките ще се предлагат в общо 6 представителства у нас - две в София и по едно Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

През 2027 г. точките ще станат 10, като ще има дилърски офиси в градове като Велико Търново и Стара Загора.

Източник: Явор Николов Новите брандове бяха представени с атрактивно шоу

Партньор на Genius Automotive Europe у нас е "Ауто Франс 3000", като вече са в ход продажбите в нейния шоурум на ул. "Резбарска" в столицата. Моделите на двата бранда са в три класа, като част от вариантите ще са достъпни в началото на следващата година:

Omoda 5 и Jaecoo 5 са най-компактни, като се предлагат както с традиционно задвижване, така и на ток или в случая на Omoda 5 - като хибрид. Цените : от 54 274 лв (27 750 евро) за Omoda 5 и 62 097 лв (31 750 евро) за Jaecoo 5.

: от 54 274 лв (27 750 евро) за Omoda 5 и 62 097 лв (31 750 евро) за Jaecoo 5. Omoda 7 SHS и Jaecoo 7 са по-големи и с възможност за допълнителни екстри, като SHS технологията на Chery позволява над 1000 километра пробег без зареждане. За момента знаем цената на Jaecoo 7 - 64 131 лева (32 790 евро) във версия с чист ДВГ и Premium оборудване.

- 64 131 лева (32 790 евро) във версия с чист ДВГ и Premium оборудване. Флагманските Omoda 9 и Jaecoo 8 са най-големи, най-мощни и с най-много модерни функционалности.

Първите закупени бройки ще са на по-ниски промоционални цени.

Всички коли са със 7-годишна гаранция или 150 000 км пробег, но и с 1 млн. километра гаранция на двигателя. По отношение на това, а и на оборудването, мениджърът подчерта, че Omoda и Jaecoo следват принципа Extra is basic, т.е. това, което за другите е допълнение, при тях ще е в основния пакет.

"Време е за нови играчи на пазара. Китайската автоиндустрия продължава да разработва водещи технологии. Omoda и Jaecoo адаптира тези технологии за европейския потребител", подчерта Йоановичи.

Управляващият директор на Chery Europe Йохен Тютинг обясни какво дефинира всяка от двете марки. По думите му Omoda е за младите и технологично ориентирани потребители, за които е важно дизайнът да е адекватен за години напред и да имат достъп до функционалностите, които наистина биха им били полезни. От друга страна, Jaecoo съчетава увереност на пътя, елегантност и прагматизъм с изобилното място за багаж и комфортната возия.

"Някои китайски производители правят голяма грешка - вземат кола от Китай, правят я годна за продажба в Европа и мислят, че това е достатъчно. Не вземат под внимание изискванията на европейските потребители", заяви Тютинг.

Директорът даде пример с отношението към асистиращите системи - в Европа водачите искат да имат контрол над колата си, докато в Китай са по-склонни да оставят електрониката да взема решения на пътя. Именно с намирането на баланса и адаптацията към ключовите пазари се занимават над 100 инженери в развойния център на Chery във Франкфурт.

Вицепрезидентът на Chery International за Европа Дейвид Шен посочи, че в края на годината Omoda и Jaecoo ще са на над 65 пазара. През юни е била премината границата от 12 500 продажби месечно.

"Амбицията ни е ясна - да станем най-добрата NEV (електрическа и хибридна) марка в света", подчерта той.