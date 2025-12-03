Управителният съвет на Българската народна банка издаде предварително одобрение на "Българо-американска кредитна банка" АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в "Токуда Банк" ЕАД, съобщават от пресцентъра на институцията.

Това е национално решение в изпълнение инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ). Както отбелязват от пресцентъра на БНБ след присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции.

За сделката се разбра в средата на април миналата година, а КЗК я разреши 3 месеца по-късно. От постъпилите уведомления за нея стана ясно, че собствеността си трябва да променят 6 796 250 безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 10 лева всяка.

Това означава номинална стойност на сделката от близо 68 млн. лева, но параметрите по нея и до момента не са публични.

Двете банки са от т.нар втора група по размер на активите. В рамките на анализа си комисията е установила, че към 2023 г. общият пазарен дял на участниците в концентрацията няма да надхвърли 5% при банкирането на едро и дребно, платежните услуги и тези, свързани с финансовите пазари.

Антимонополният орган определя като "незначително" присъствието на обединената група на всички анализирани пазари.