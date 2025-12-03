Управителният съвет на Българската народна банка издаде предварително одобрение на "Българо-американска кредитна банка" АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в "Токуда Банк" ЕАД, съобщават от пресцентъра на институцията.
Това е национално решение в изпълнение инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ). Както отбелязват от пресцентъра на БНБ след присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции.
За сделката се разбра в средата на април миналата година, а КЗК я разреши 3 месеца по-късно. От постъпилите уведомления за нея стана ясно, че собствеността си трябва да променят 6 796 250 безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 10 лева всяка.
Това означава номинална стойност на сделката от близо 68 млн. лева, но параметрите по нея и до момента не са публични.
Разрешиха на българска банка да придобие конкурент
Според антимонополния орган обединената група няма да има значителен пазарен дял
Двете банки са от т.нар втора група по размер на активите. В рамките на анализа си комисията е установила, че към 2023 г. общият пазарен дял на участниците в концентрацията няма да надхвърли 5% при банкирането на едро и дребно, платежните услуги и тези, свързани с финансовите пазари.
Антимонополният орган определя като "незначително" присъствието на обединената група на всички анализирани пазари.