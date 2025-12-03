"Без европейска отбранителна система, Европа по дефиниция остава фрагментирана". Това заяви в специално интервю за Money.bg Алесандро Профумо - бивш главен изпълнителен директор на италианския оръжеен гигант Leonardo и един от най-разпознаваемите гласове в европейската отбранителна индустрия.

На фона на безпрецедентните инвестиции в отбрана през последните години, Европа все още страда от структурна разпокъсаност. Само при бронираните бойни машини на континента се използват 17 различни модела, докато в САЩ са едва три.

"Всеки път, когато разработваш нова платформа, харчиш за еднократни разходи. Ако го правиш 17 пъти вместо 3, просто пилеещ пари", казва Профумо. В момента Европа работи паралелно по два проекта за изтребител от шесто поколение - британско-италианско-японският GCAP и франко-германският FCAS.

"GCAP е много напреднал. Доколкото знам, FCAS изостава и има информации, че ще остане жив, но с общи елементи с GCAP. Надявам се един ден да имаме единна програма", коментира още той.

България има шанс - но не само като производител

На въпрос за ролята на България, Профумо посочи: "България има 3% от БВП, произвеждан от отбранителната индустрия - основно в бронирани машини, оръжия и боеприпаси. Всяка от тези системи има потенциал за технологично развитие".

И допълни: "Важно е България да продължи да инвестира в иновации - не просто да бъде производител, а да бъде разработчик със собствен капацитет за проектиране"

Предупреждението му е категорично: "Ако сте само производител, в деня, когато войната приключи, търсенето може да спадне и вие ще сте първата страна, в която дейността ще бъде намалена"

Източна Европа - новият фокус на индустрията

На въпрос за сделката на България с германския гигант Rheinmetall и фокуса на дружеството върху Източна Европа, Профумо посочи, че това е логичен ход: "Разбира се, търси се и страната да стане клиент. А и има ограничения в производствения капацитет заради търсенето във военно време - затова се използват ресурси и работна сила в други държави".

"Важно е обаче тези страни да не бъдат само производители, а да имат и капацитет за проектиране или технически компетенции в произвежданото. Иначе, когато войната приключи, ще бъдат първите, засегнати от спад в търсенето", допълни още той.