Един от водещите турски производители на оръжие, компанията Sarsılmaz, увеличава присъствието си на американския пазар. Според изявление, направено от Sarsılmaz Weapon Industry, дружеството е постигнало значителен финансов успех отвъд океана, като вече планира да увеличи присъствието си, съобщават турските медии.

Компанията присъства на американския пазар чрез своя представител в САЩ - SAR USA.

Базирана в Маями, SAR USA е ексклузивен вносител за САЩ на известния турски производител. Случващото се потвърждава възхода на компанията на международната сцена и нарастващото ѝ влияние в отбраната, коментират турски експерти. Търговският успех на марката засилва доверието в турското инженерство на американския пазар, като осигурява солидна основа за разширяване на пазарния дял на компанията.

Guns & Ammo, едно от най-престижните издания на американската огнестрелна индустрия, също обърна внимание на турските огнестрелни оръжия. Медията представи модела SAR9 SOCOM Compact на Sarsılmaz на корицата на броя си този месец. Изданието предлага подробен преглед на философията на дизайна, техническите възможности и тестовете за производителност на модела, като го откроява като изявен в сегмента на съвременните пистолети.

Друго постижение на Sarsılmaz е обявяването на модела SAR9 SC Gen3 за "Пистолет на седмицата" в списание American Rifleman. Във видео ревю, подготвено от списанието, което бързо достигна до широка аудитория в социалните медии, пистолетът беше похвален за компактната си структура, ергономичност и висока производителност.

RECOIL - платформа, специализирана в огнестрелни оръжия и тактическа екипировка, също разгледа подробно серията SAR9 през същата седмица. В задълбоченото си отразяване платформата акцентира върху продуктовото разнообразие на Sarsılmaz, инженерната мощ и ориентирания към потребителя дизайнерски подход.

Чрез повишаване на разпознаваемостта на марката си на американския пазар, Sarsılmaz се превърна и във важна отправна точка за международната конкурентоспособност на продуктите на турската отбранителна промишленост.

Оперираща от 1880 година, това е един от най-големите производители на огнестрелни оръжия в частния сектор в Турция, Sarsılmaz предлага широка гама от продукти както за военния, така и за цивилния сегмент. Американският представител на компанията - SAR USA, играе ключова роля в представянето на марката на американските потребители и подкрепя нейната глобална стратегия за растеж.