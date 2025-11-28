След няколко години на шеметен растеж в целия регион, тръгналият от България е-комерс интегратор euShipments.com привлече стратегически инвеститор - Австрийските пощи придобиват 70-процентов дял от компанията с опция и за останалите 30% през следващите 4 години.

Основана през 2012 г. от Лора Димитрова и Светлозар Димитров, euShipments.com предлага на клиентите си целия логистичен цикъл - от фулфилмънт, вътрешни и международни доставки, до услуги с добавена стойност като управление на върнати пратки, доставки с наложен платеж, IOSS решения и др.

Компанията има 7 собствени фулфилмънт и крос-докинг центъра в 6 държави, работи с над 60 куриерски компании и предлага повече от 800 метода за доставка. Клиентите ѝ са около 1300. През 2022 г. фондът BlackPeak Capital инвестира в euShipments.com, а година след това започнаха и международни придобивания - в Хърватия, Румъния и Словакия.

Източник: euShipments.com

Прогнозните приходи за 2025 г. са около 50 милиона евро.

Новият мажоритарен акционер е сред големите логистични играчи в Европа с дейност в 13 държави и обхват от 150 милиона потребители. След финализирането на сделката euShipments.com ще продължи да оперира като самостоятелно дружество в структурата на Австрийските пощи, надграждайки съществуващия си бизнес модел.

Ръководствата на придобитите от euShipments.com компании в Хърватия, Румъния и Словакия също ще се запазят, а BlackPeak излиза от инвестицията си.

"Водени от постоянния стремеж към развитие, заедно с нашите партньори от BlackPeak Capital взехме решение да потърсим най-подходящия следващ партньор за euShipments.com, така че компанията да продължи да се развива поне със същите темпове. Процесът по подготовка и избор на нов партньор не беше лесен. Предвид синергиите, които установихме с Австрийските пощи, както и многото допирни точки в общата ни визия за развитие, всички съдружници в euShipments взеха решение да продължим по този път", коментира пред Money.bg изпълнителният директор Светлозар Димитров.

"Благодарение на това придобиване ние затвърждаваме регионалното си присъствие в Югоизточна и Източна Европа и същевременно разширяваме списъка от международни eкомерс решения, които предлагаме.", е цитиран в официалното съобщение да казва Петер Умундум, член на Управителния съвет на Австрийските пощи, отговарящ за подразделението "Пратки и логистика".

Очаква се сделката да премине през регулаторни одобрения през първото тримесечие на 2026 г.

Какво предстои за euShipments.com през следващата година? "В най-скоро бъдеще предстои откриването на собствени фулфилмънт складове в Испания и Италия. Заедно с новите партньори ще работим за увеличаване на фулфилмънт капацитетите и автоматизация на процесите в складовете. Сред приоритетите ни са разширяване на дестинациите за доставка извън ЕС и фокус върху качеството на вече изградената мрежа", отговаря изпълнителният директор.