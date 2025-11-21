Киноверигите възлагат големи очаквания на премиерата на Wicked: For Good - продължението на успешния музикален хит, класиран сред петте (в България е на 9-то място по брой зрители) най-касови филма на миналата година. Според Financial Times студиото предвижда дебют от поне 100 млн. долара в глобални приходи през първия уикенд - сума, която може да даде силен импулс на индустрията, все още отдалечена от нивата отпреди пандемията.

След силното начало на лятото посещаемостта в кината рязко спада през септември и октомври. В САЩ броят на продадените билети през октомври достига най-ниската стойност от 1997 г., сочат данни на Comscore. Няколко нишови заглавия не са успели да привлекат широката публика и това е охладило очакванията за последното тримесечие.

Въпреки това големите оператори запазват оптимизъм. Ръководствата на водещи вериги прогнозират, че бокс офис приходите през 2025 г. ще надхвърлят значително резултатите от тази година, особено ако зимният сезон потвърди засиленото търсене. Wicked: For Good е само първият от поредица големи заглавия, които се очакват до края на годината - сред тях са Zootopia 2 (28.11) на Disney и новият филм от вселената на Avatar (19.12).

Секторът вече разполага с това, което му липсваше в последните години - пълен, стабилен каталог от високобюджетни продукции. Холивудските стачки през 2023 г. забавиха производството и извадиха от календара ключови заглавия, включително среднобюджетни филми, които традиционно поддържат постоянния зрителски поток. За първи път от 2020 г. насам студиата са готови да пуснат пълни листи с премиери.

Според анализатори от сектора именно 2026 г. ще покаже дали кината могат да възстановят трайно публиката си. В Обединеното кралство посещенията през 2024 г. са 127 млн., спрямо 176 млн. през 2019 г. - разлика, която подсказва, че част от зрителите са преминали окончателно към стрийминг услуги.

В България за 2024 г. зрителите (4,6 млн.) са с около 400 хил. по-малко спрямо предепидемичната година, но пък приходите (58,9 млн. лв.) са с почти 9 млн. повече. Очакванията и на български представители на гилдията в лицето на Божидар Илиев и Янаки Дерменджиев от Cineland са 2026 г. да е успешна за киноиндустрията.

За да противодействат на тенденцията зрителите да се насочват към стрийминга, кината диверсифицират приходите чрез премиум услуги и по-висок клас изживяване - пример са и специалните зали именно на Cineland, каквито имат в част от кината си в големите градове. Британската верига Everyman вече отчита положителен ефект - за първата половина на 2025 г. приходите ѝ са се увеличили с 21% до 56.5 млн. паунда, а посещаемостта - с 15% до 2.2 млн. души. Успехът на подобни модели стимулира и другите вериги да обновяват офертите си: нови луксозни кресла, зони с висока степен на комфорт, специални услуги за храна и напитки.

Инвестиции се насочват и към технологиите. Броят на големите премиум екрани по света се е увеличил с близо една трета от 2019 г., а IMAX отчита 50% ръст в глобалните приходи от билети през последното тримесечие - значително над средното за сектора.

Въпреки структурните промени, секторът запазва вяра, че силните каталози и подобреното клиентско изживяване могат да върнат по-широката публика в залите. Анализаторите подчертават, че ако зрителите излизат от дома си, те очакват максимално качество и добавена стойност, което превръща инвестициите в премиум услуги в ключов елемент от бъдещия растеж на индустрията.