Киното може и да е изкуство, но за двама предприемачи от бранша то отдавна е и икономика - с ясен бизнес модел, точен разчет и дългосрочен хоризонт. Янаки Дерменджиев и Божидар Илиев са в сектора вече близо три десетилетия и зад гърба си имат едни от най-мащабните проекти в българската киноиндустрия през последните години.

Всичко започва почти на шега - с малки зали в Габрово и Търговище, "да си начешат крастата", както казват самите те. "Нямахме никаква идея да продължим с развитието нататък, но човек предполага, Господ разполага", спомня си Илиев.

От ентусиазъм към устойчив бизнес

След първите години в малките градове идва решението за мащабиране. Въпреки че инвестицията за един киносалон е една и съща, независимо дали е в София или в Търговище, приходите са различни. "В малък град каквото и да направиш, имаш определен брой хора, които ще минат веднъж и после няма да се върнат, освен ако не са големи фенове. Инвестицията е голяма, а приходите - значително по-малки", казва Дерменджиев.

И все пак именно проектите извън столицата им дават увереност, че бизнес моделът може да работи. Киното във Велико Търново например е възстановено от нулата в емблематична сграда от 1917 г. - проект, който мнозина тогава определят като прекалено рискован. "Всички ни казваха "не го правете, ще фалирате". А ние просто решихме да поемем риска - без логично обяснение, освен че го усещахме правилно", разказва Божидар Илиев.

Източник: money.bg

Мащабът на новото поколение кина

Истинският скок идва с откриването на киносалон в Bulgaria Mall в София - инвестиция от 3,3 млн. лв. и планирана възвръщаемост за седем години. "Киното се развива над очакванията ни, но хората трябва да свикнат отново да идват - това е навик", казва Янаки Дерменджиев.

Само година по-късно във Варна двамата откриват IMAX кино с осем зали и обща инвестиция от 5,5 млн. лв. По данни на двамата съдружници през първата половина на годината зрителите общо за Варна са се увеличи спрямо година по-рано. Така тяхното кино не е "изяло" от публиката на конкурента им там, а са привлекли нови зрители.

Пловдив е следващата спирка в експанзията им - инвестиция от 4,5 млн. лв. и първата в България IMAX Laser зала. Откриването е насрочено за края на ноември. "При стандартните машини източникът на светлината е ксенонова лампа, която дава леко синкав оттенък. Лазерната прожекция използва чисто червено, зелено и синьо - цветовете са по-естествени, а контрастът е несравним", обяснява Илиев.

Въпреки големите суми, двамата подчертават, че киното е бизнес с търпение. "Седем години е дълъг срок за възвръщаемост, но няма как иначе - тук няма бързи обороти. Всичко става бавно и с постоянство", казва Дерменджиев.

Компанията работи с българска банка, която финансира част от проектите. "Имаме късмета да работим с страхотен екип - често от техните въпроси откриваме нови неща за собствения си бизнес", споделя Божидар Илиев.

Киното не умира

Пандемията временно спря прожекциите, но не и интереса на зрителите. "Всички твърдяха, че хората вече ще гледат филми само у дома. Това е четвъртият път в историята, когато "краят на киното" е обявяван преждевременно", усмихва се Янаки Дерменджиев.

Сега индустрията се готви за най-силната си година от десетилетие. "2026 г. ще бъде историческа - такава концентрация на големи заглавия не сме виждали досега", прогнозира от своя страна Илиев.

Киното, казват те, е комбинация между страст и стратегия. Между зрителски емоции и бизнес сметка. "Най-важното е никога да не вярваш в посредствените решения - те може да ти дадат спокойствие, но никога успех", обобщава Божидар Илиев.

