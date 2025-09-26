Компанията-майка на "Facebook и Instagram-Metsa, има интерес да инвестира в България. Това обяви българският премиер Росен Желязков в Ню Йорк, цитиран от БНТ. Желязков се среща с представители на технологичния гигант.

Желанието за инвестиция у нас е заради регионалните възможности и човешкия потенциал, които страната ни предлагат за изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект.

"България предлага много възможности за изграждане на специална инфраструктура, за гигафабрики за изкуствен интелект и, разбира се, привличането на стратегически партньор като "Мета" е изключително важно", коментира Желязков.

Страната ни вече е домакин на една от шестте фабрики за изкуствен интелект в ЕС - BRAIN++, с инвестиция от 90 милиона евро в София Тех Парк, съчетана с INSAIT, което ни позиционира като развиващ се регионален център за AI в Югоизточна Европа.

Инвестиционните намерения на Meta в Европа за тази и следващата година се концентрират в други държави, но след 2028 година интересът на технологичния гигант към България е сериозен, предимно заради регионалните възможности, които страната ни предлага, подчертава премиерът.

Източник: GettyImages

По време на среща с президента по глобални въпроси на Meta Platforms Джоел Каплан бяха изтъкнати висококвалифицирани ИКТ кадри и стратегическо географско положение на страната ни.

Районът около АЕЦ "Козлодуй" предлага допълнителни предимства - близост до чисти енергийни източници, отлична оптична свързаност и водните ресурси на река Дунав за охлаждащи цели, което е в голяма полза за изграждането на центрове за данни с изкуствен интелект.