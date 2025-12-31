След повече от три десетилетия на преструктуриране икономиките около Адриатическо море навлизат във фаза, в която бизнес решенията имат стратегическо значение не само на регионално, но и на общоевропейско ниво. Периодът, който дълго време се обобщава (и у нас) като "преход", все по-често се измерва с конкретните инвестиции, трансгранични проекти и регулаторни промени.

В този процес ключова роля играят не само правителствата, но и конкретни представители на предприемаческото общество - лидери, мениджъри и ръководители на институции, които работят отвъд националните рамки. През енергетиката, индустрията, дигитализацията и регионалната интеграция те допринасят за постепенното свързване на иначе силно фрагментираните пазари в Адриатическия регион.

Ето някои от знаковите имена, формиращи успешния профил-емблема на тази промяна. Конкретните личности, включени в текста по-долу, не действат в координация и не принадлежат към обща школа. Те идват от различни държави, поколения и сектори. Общото между тях е по-скоро в управленския подход: фокус върху изпълнението, търсене на мащаб и работа в среда на сложни регулации и ограничени ресурси.

Някои управляват индустриални активи, други - институции или технологични платформи. Въпреки разликите, приносът им се вписва в по-широката тенденция регионът да се разглежда не като сбор от отделни пазари, а като взаимосвързано икономическо пространство. Такова, с нарастваща роля в европейския контекст.

Между наследството и адаптацията

Като лидер от второ поколение в сръбския гигнат MK Group Александър Костич поема управлението във фаза, в която компанията трябва да се адаптира към нови енергийни, регулаторни и пазарни реалности. Под негово ръководство групата постепенно се отдалечава от профила на класически агробизнес и банкова структура и се позиционира като диверсифицирана инвестиционна компания с фокус върху енергетиката, недвижимите имоти и туризма.

Източник: MK Group

В портфейла й влизат мащабни проекти за възобновяема енергия в Сърбия и съседни държави, както и туристически активи в Порторож, Копаоник и Будва. Публичните изяви на Костич са редки и обикновено свързани с точно определени теми - енергиен преход, дигитализация в земеделието и устойчиво финансиране.

Лицето на дългосрочната дисциплина

В продължение на повече от 20 години хърватинът Емил Тедески изгражда Atlantic Grupa като една от най-интернационализираните компании с корени в региона. Днес групата оперира на над 40 пазара с повече от 5000 служители, а портфейлът й включва утвърдени марки като Barcaffè, Cedevita, Argeta и Cockta.

За първото полугодие на 2025 г. Atlantic Grupa отчита приходи от €559,5 милиона. Подходът на Тедески е логичен и последователен - инвестиции в управление, хора и организационна устойчивост, вместо агресивно разширяване. В регион, където корпоративното управление често остава слабо място, този модел се превръща в ориентир.

Индустриален мащаб в енергийния преход

ElevenEs, компанията за производство на LFP батерии, управлявана от Неманя Микач, е сред малкото индустриални проекти в региона, директно позиционирани в европейските вериги за енергиен преход. След старта на пилотна линия в Суботица, Сърбия през 2023 г. компанията разширява капацитета си към мегафабрика и подготвя ново производство в Полша.

Фокусът е върху батерии за електромобили, обществен транспорт и стационарно съхранение на енергия. Подходът на Микач е прагматичен - конкурентоспособност чрез технология и производство, а не чрез зависимост от субсидии. За икономика като сръбската това означава износ на високотехнологичен продукт, а не суровини.

Един милиардер с глобално мислене и локален капитал

BALFIN започва дейността си в среда, в която частният сектор в Албания тепърва се формира. Днес групата има интереси в енергетиката, строителството, банковия сектор, логистиката, търговията на дребно и туризма в няколко държави от Западните Балкани.

Откриването на Green Coast Hotel - MGallery Collection през 2025 г. е показателно за стратегията на Самир Мане: използване на местен капитал за проекти с международно позициониране. Паралелно той инвестира в образование и предприемачество, като последователно защитава тезата, че човешкият капитал е ключовото ограничение пред региона.

Източник: Privredna komora Crne Gore

Промяна на институционално ниво

Като председател на Икономическата камара на Черна гора Нина Дракич работи за по-активна роля на институцията в подкрепа на бизнеса. След преизбирането си през 2025 г. тя поставя акцент върху опростяване на процедурите, подкрепа за малки и средни предприятия и по-тясна връзка с европейските бизнес мрежи.

Подходът й е по-скоро управленски, отколкото политически - промени в рамките на съществуващите институции, вместо изчакване на законодателни реформи.

Връзката между политика и технологии

Като първи министър на Словения по цифрова трансформация Марк Борис Андриянич участва в ранните дебати в ЕС за изкуствения интелект и киберсигурността. През 2025 г. преминава в частния сектор като вицепрезидент на Kumo.AI, като паралелно остава активен в европейски иновационни структури.

Източник: www.atlanticcouncil.org

Кариерата му илюстрира как експертизата от по-малки държави може да намери място в европейския технологичен дебат, особено по теми като дигитална етика и сигурност.

Интеграцията като оперативна задача

Като генерален секретар на Съвета за регионално сътрудничество Амер Капетанович работи по конкретни елементи на регионалната интеграция - премахване на роуминга, улесняване на митническите процедури, транспортни коридори и стъпки към Общия регионален пазар.

Източник: www.rcc.int

Подходът на представителя на Босна и Херцеговина е технократски: фокус върху измерими ефекти за бизнеса, а не върху политически декларации. В регион, където интеграцията често остава на ниво намерение, това със сигурност представлява съществена промяна.

Безспорно, Адриатика остава икономически разнородна и институционално фрагментирана. Въпреки това обаче концентрацията на подобни управленски и инвестиционни практики е сигурна индикация за постепенна промяна.