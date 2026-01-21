Австрийският бизнес, инвестиращ в България, е оптимистично настроен заради влизането на страната ни в еврозоната, но е притеснен заради корупцията, бюрокрацията, недостигът на работна ръка и липсата на политическа стабилност. Това заяви Филип Купфер, търговски съветник при посолството на Австрия в България, на специално събитие в София, на което бяха представени резултатите от годишното проучване за нагласите на австрийските дългосрочни инвеститори у нас. Анкетата е проведена сред 100 мениджъри на австрийски компании, развиващи бизнес в България.
Според 96% от анкетираните борбата с корупцията остава огромен проблем в страната.
Филип Купфер, търговски съветник при посолството на Австрия в България
"Ние подкрепяме напълно членството на България в еврозоната, тъй като единната валута улеснява търговията, намалява административните пречки и е силен сигнал за стабилност към международните инвеститори. Еврото е актив за международния бизнес, защото прави вноса и износа по-евтини и предвидими. Членството в еврозоната насърчава притока на преки чуждестранни инвестиции, но еврото само по себе си не е единственото условие за тях. Пред България остават редица структурни предизвикателства", коментира Купфер.
Добрата новина е, че данните все пак показват по-стабилна оценка за икономическата среда спрямо 2024 година. Делът на мениджърите, които очакват подобрение на икономическия климат тази година, нараства до 23% в сравнение с 13 на сто предходната година.
Австрийските компании са предпазливи оптимисти за бизнес средата у нас
Това сочи проучване сред австрийски фирми у нас
Близо половината от анкетираните или 49% очакват по-високи обороти през 2025 г., а 42% - повече поръчки. Сред основните предимства на България като инвестиционна дестинация са данъчната система, достъпът до кредити и капитал. Заплатите обаче, които растат с големи темпове, не са сред големите стари предимства на страната ни, защото вече не са ниски.
Ударът срещу Kronospan
На днешното събитие присъства и Николай Банков, управител на дружеството за обработка на дървесина Kronospan ("Кроношпан България"), чието производство беше замразено от държавата заради съмнения, свързани с нарушение на екологичните норми. От компанията категорично отричат подобни твърдения. Както Money.bg писа, зад тях застават и представителите на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), които алармират, че спирането на производството във Велико Търново ще засегне редица български компании, свързани с мебелната индустрия. Инвестициите на компанията в обекта възлизат на около 300 милиона евро и осигуряват пряка заетост на 300 души.
"Миризмите, за които става дума във Велико Търново, не са опасни за човешкото здраве. Те са в резултат на сушенето на дървесината и ние отговаряме на всички екологични норми", заяви днес за Money.bg Николай Банков.
Случващото се тревожи австрийските инвеститори, като според Филип Купфер "това може да доведе до сериозни икономически и репутационни загуби за България".
Нови данни за дейността на водещите австрийски компании в България
От "ИВиЕн България" съобщиха, че през последните 20 години са инвестирали у нас около 1,2 милиарда евро. От "Билла България" отчитат заетост от 5600 души и планират инвестиции от над 43милиона евро за 2026 година. Компанията ще отвори и между 10 и 13 нови магазина, като същевременно ще модернизира 14 от съществуващите.
От "Винербергер" обявиха приходи от 65 милиона евро за 2024 година и печалба преди данъци, такси и амортизация в размер на 18 милиона евро.