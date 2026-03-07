Има оръжия, които променят хода на войните. Иранският дрон Shahed-136 е с претенцията да бъде такова — евтин, труден за прехващане и достатъчно ефективен, за да го копират първо Русия, а след това даже и Съединените щати.

Сега, в рамките на операция Epic Fury, американската армия го насочва обратно срещу създателите му.

Дронът, който роди нова ера

Shahed-136 е разработен от иранския държавен Shahed Aviation Industries Research Center, свързан с Революционната гвардия. Има разпереност над 3 метра, носи около 50 килограма взривно вещество и може да измине до 2000 километра. Лети ниско, бавно и със сложна траектория — качества, описани от испанския печат като нарочно "привидно хаотични", което прави прехващането му особено трудно.

Цената му: около 35 000 долара за брой. Това е ключово.

Анализаторът Ясир Аталан от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) коментира пред El Pais, че "защитата срещу тези дронове с високотехнологични активи като изтребители или усъвършенствани зенитни ракети е икономически неустойчива в дългосрочен план. Съотношението цена-полза облагодетелства нападателя, ако защитникът разчита единствено на премиум системи."

Източник: EPA/БГНЕС

Боеприпасите за противоракетна отбрана струват между 1,1 и 2,3 милиона долара бройката. За всеки евро, похарчен от Иран за дронове, ОАЕ — най-засегнатата страна в настоящия конфликт, са изразходвали между 20 и 28 евро за отбрана, изчислява Кели Грийко от Stimson Center.

От Саудитска Арабия до... Иран

Първото забележително използване на Shahed е срещу Саудитска Арабия през 2019 г., когато ирански оръжия, насочени от хусите, удрят петролни инсталации. Истинският пробив обаче идва в Украйна. Иран доставя на Русия Shahed-131 и Shahed-136, а Москва бързо започва да произвежда своя версия — дрона "Геран".

От началото на пълномащабното нашествие през 2022 г. Русия е изстреляла над 60 000 такива дрона срещу украинска територия, като производството в Татарстан надхвърля 18 000 броя годишно. Украинският президент Зеленски посочи, че Русия произвежда около 500 на ден. Те унищожават украинската енергетика за поредна зима.

Източник: EPA/БГНЕС

CSIS описва стратегията като "логика на изтощение" — всеки дрон струва между 20 000 и 50 000 долара, но принуждава противника да изразходва многократно по-скъпи прехващачи. Ако руснаците разчитаха само на ракетните си запаси от преди конфликта, вероятно преговорите за край на войната щяха да са много по-напреднали.

В настоящия близкоизточен конфликт Иран е изстрелял над 1000 дрона само в първите три дни след координираните израелско-американски удари в събота. Най-засегнати са ОАЕ (над 600 дрона), Кувейт (около 300) и Израел (около 50). Дронове са достигнали и до Катар, Бахрейн и Йордания. В Рияд два Shahed са ударили американското посолство. Повечето са прехванати, но не всички.

Иронията на съвременната война е пълна: оръжието, пионер на което е Иран, сега се използва срещу него. Американската армия разгърна за първи път в бой LUCAS — Low-Cost Unmanned Combat Attack System, директно копиран от Shahed-136.

LUCAS е разработен от аризонската компания SpektreWorks на база на ирански образци и е успял да измине пътя от прототип до бойно поле за броени месеци — резултат от програмата Drone Dominance на стойност 1 милиард долара, приета в рамките на т.нар. Big Beautiful Bill Act от 2025 г.

Дронът струва около 35 000 долара — срещу 30 милиона за MQ-9 Reaper. Може да бъде изстрелян от камиони, катапулти или мобилни наземни системи, управляван от един оператор чрез софтуер, позволяващ едновременен контрол на множество апарати. Безпилотникът може да работи и в среда на силни смущания, като целите му подлежат на актуализация по време на полета.

Уроците от Украйна

Украйна е лабораторията, в която светът се учи да се бори с тези оръжия. Зеленски съобщи, че страната му прехваща 90% от изстреляните срещу нея Shahed-подобни дронове — постижение, постигнато чрез комбинация от електронна война, мобилни оръжейни екипи и евтини дронове-прехващачи.

"Основният урок е необходимостта от многопластови, нискобюджетни решения за въздушна отбрана, способни да поемат масирани дронови атаки, без да изчерпят резервите", обобщава Аталан от CSIS.