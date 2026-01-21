Украйна предприема радикална трансформация на своята противовъздушна отбрана, създавайки "антидронов купол" над цялата страна, след като Русия драматично увеличава производството на безпилотни летателни апарати.

Новата стратегия представлява преминаване от реактивна към превантивна отбрана, базирана на мобилни групи и дронове-прехващачи. В момента се разчита на скъпи и мощни западни зенитно-ракетни комплекси, които са предназначени за спиране на нападения от самолети, крилати и балистични ракети, а не от "ята" от евтини дронове.

Президентът Володимир Зеленски обяви назначаването на Павло Елизаров за заместник-командир на Военновъздушните сили на 19 януари, поставяйки доказан специалист по дронова война начело на усилията за изграждане на отбраната.

"Системата ще бъде трансформирана", заяви Зеленски в обръщението си, описвайки нов подход, фокусиран върху малки, специализирани единици за прехващане.

Министърът на отбраната Михайло Федоров обясни концепцията ясно: "Нашата задача е да изградим антидронов купол над Украйна - система, която не реагира след факта, а унищожава заплахата още докато се приближава."

Назначаването идва в момент, когато страната понася най-тежката зима от началото на пълномащабната война, с руски въздушни атаки, опустошаващи енергийната инфраструктура и стотици хиляди хора без ток и отопление.

Заплахата е огромна. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски разкри в интервю, че Русия понастоящем произвежда 404 дрона тип "Шахед" дневно и планира да увеличи производството до 1000 единици дневно през тази година. Според Федоров, Русия е изпратила до 100 000 дрона срещу Украйна през 2025 година. Сега такава бройка ще се постига за три месеца и половина.

Елизаров, известен с позивната си "Лазар", е бивш бизнесмен и телевизионен продуцент, който създаде политическото токшоу "Свобода на словото" преди войната. След руското нашествие през 2022 година той се присъедини към териториалната отбрана и по-късно основа Групата Лазар - специализирано дрон подразделение към Националната гвардия.

Под командването на Елизаров неговата група стана една от най-ефективните единици в украинските отбранителни сили. Според Федоров, подразделението е унищожило руско военно оборудване на стойност над 13 милиарда долара, като отговаря за приблизително един от всеки пет унищожени руски танка.

Групата първа интегрира сателитни терминали Starlink върху тежки бомбардировъчни дронове, позволявайки на пилотите да оперират от сигурни тилови позиции.

Сирски призна обаче, че Украйна изостава от Русия в технологията на дроновете с оптично влакно, които предават контролни сигнали чрез кабели, а не радиовълни, правейки ги имунизирани срещу електронно смущаване. "При оптичните влакна, за съжаление, все още настигаме врага", каза той.

Този тип дронове са по-бавни и по-слабо маневрени в сравнение със стандартните, а често операторите им се налага да са по-близо до фронтовата линия и така са по-изложени на вражески огън, но пък имат много висока ефективност. За Русия, която няма особен проблем със загубите на личен състав, това е най-важно.

Назначаването на Елизаров идва дни след като Зеленски призна, че някои западни системи за противовъздушна отбрана били без ракети преди голяма доставка 16 януари, подчертавайки нуждата от по-евтини и бързи методи за прехващане.

В същото време, създаването на интегрирана ПВО система около произведените в Украйна дрон прехващачи със сигурност ще привлече и чуждестранен интерес - а военната индустрия на страната със сигурност би спечелила от евентуални съвместни проекти със западни партньори.