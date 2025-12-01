Италианската отбранителна и аэрокосмическа компания Leonardo представи амбициозни планове за нова многопластова система за противовъздушна отбрана, наречена "Куполът на Микеланджело" (Michelangelo Dome). Системата е предназначена да защитава критична инфраструктура, чувствителни градски зони и обекти от национално и европейско стратегическо значение в условията на нарастващи геополитически напрежения.

"С Michelangelo Dome Leonardo потвърждава ангажимента си да разработва решения, които защитават гражданите, институциите и инфраструктурата чрез комбиниране на модерни технологии, системно виждане и мощни промишлени възможности", заяви Роберто Чинголани, изпълнителен директор и главен управител на компанията.

Той подчерта, че в свят, където заплахите се развиват бързо и стават все по-сложни, отбраната трябва да създава иновации, да предвижда рисковете и да залага на международно сотрудничество.

Michelangelo Dome се отличава с интегрирането на сензори от ново поколение в сухопътните, военноморските, въздушните и космическите области, както и платформи за киберотбрана, системи за командване и контрол и изкуствен интелект.

Това създава защитен чадър, способен да открива, проследява и неутрализира широк спектър от заплахи, включително хиперзвукови ракети, ятa дронове, морски атаки на повърхността и под водата, както и враждебни сухопътни сили - дори при мащабни координирани нападения.

Системата използва множество сензори и прогнозни алгоритми, за да предвижда враждебна активност и автоматично да координира най-ефективните контрамерки. Тя ще функционира подобно на израелския Iron Dome, оперативен от 2011 година, и ще може да прихваща и неутрализира въздушни заплахи като ракети и дронове, преди те да причинят вреди.

Компанията планира системата да стане напълно оперативна до края на десетилетието, като частично внедряване се очаква от 2028 година. Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето потвърди, че всяка държава може да интегрира собствените си технологии в проекта. Той съобщи, че Италия вече е провела разговори с други европейски страни за сътрудничество.

Инициативата се вписва в по-широките усилия на Европа за засилване на отбранителните способности след пълномащабното руско нашествие в Украйна през февруари 2022 година и на фона на възможно намаляване на американската финансова подкрепа. Италия се присъединява към редица страни, разработващи подобни системи, включително САЩ с техния Golden Dome и Турция със Steel Dome.