Военновъздушните сили на САЩ и производителят Northrop Grumman постигнаха споразумение за увеличаване на производствения капацитет на стелт бомбардировача B-21 Raider с 25%, ускорявайки доставката на следващото поколение американска стратегическа авиация.

За целта се влагат 4,5 млрд. долара, вече одобрени от Конгреса в рамките на бюджетното законодателство за 2025 г.

B-21 Raider е шесто поколение стелт самолет — първият от своя вид в света, достигнал небето. Проектиран е да прониква в най-силно защитените въздушни пространства и да поразява цели навсякъде по земното кълбо, носейки както конвенционални, така и термоядрени оръжия.

По форма напомня предшественика си B-2 Spirit, но е по-малък, по-лек и значително по-труден за засичане — въздухозаборниците са скрити дълбоко в корпуса, а покритието поглъща радарния сигнал значително по-ефективно.

Разработен е с фокус върху евентуален конфликт в Индо-Тихоокеанския регион, където Китай инвестира мащабно в зенитни системи и противокорабни ракети.

Понастоящем в строя са едва 19 бомбардировача B-2, въпреки че те са ключов компонент на американския стратегически ядрен арсенал. Краят на Студената война беше и край на производството и развитието на изключително скъпия самолет.

B-21 трябва да запълни тази критична празнина — постепенно заменяйки и остарелите B-1B Lancer. Доставките на серийни машини са започнали по график през 2025 г., а първият оперативно готов самолет се очаква да пристигне на авиобазата Елсуърт в Южна Дакота през 2027 г.

"B-21 е в основата на нашия потенциал за удари на голямо разстояние и на достоверното възпиране. Ускоряването на производството сега гарантира, че ще доставим оперативни възможности на командирите по-бързо", заяви министърът на военновъздушните сили Трой Майнк

Официално целта е флотилия от 100 самолета, въпреки че редица анализи препоръчват закупуването на поне 200-250 машини, за да се осигури достатъчен капацитет за пробив, непрекъснати операции и устойчивост при загуби. Центърът за стратегически и бюджетни оценки дори препоръчва 288 броя.

Американски официални лица все по-отчетливо изразяват подкрепа за по-голям флот — потенциално до 145 самолета — а флотските планове вече не са ограничени от изтеклия договор New START с Русия.

Геополитическият контекст придава особена тежест на решението. Вашингтон дава сигнал, че иска да разгърне по-голяма маса проникващи бомбардировачи по-рано, стеснявайки прозореца, в който противникови системи за противовъздушна отбрана биха могли да блокират американската проекция на сила.

Китай от своя страна разработва конкурентен бомбардировач от следващо поколение по програмата H-20. В тази надпревара B-21 е залогът на Америка — и темпото на производството му вече е първостепенен политически въпрос.