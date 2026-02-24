Съединените щати през 2025 година имаха търговски дефицити с повече от две трети от търговските си партньори в света, т.е. при около две трети от държавите с които търгуват, САЩ са внесли повече стоки във финансово изражение, отколкото за изнесли за там. Най-голям ръст на търговския дефицит, т.е. най-голямо нарастване на разликата между износа и вноса спрямо предходната година, САЩ имат с Тайван, Виетнам и Тайланд.
А най-голямо свиване на търговския дефицит, т.е. чувствително намаляване на разликата между износа и вноса спрямо показателя за миналата година, САЩ имат с Китай, ЕС и Южна Корея, установи РИА Новости въз основа на данни от американските Митнически служби.
Миналата година Съединените щати имаха търговски дефицити с 97 юрисдикции, в сравнение със 103 през 2024 г. Най-голямо увеличение в реално изражение има търговският дефицит на САЩ с Тайван - дефицитът през 2025 г. се е увеличил със 73,1 милиарда долара, до 146,8 милиарда долара.
Следват Виетнам, като търговсикят дефицит на САЩ със страната се е увеличил миналата година с 54,7 милиарда долара до 178,2 милиарда долара, и Тайланд, като търговският дефицит на САЩ с тази страна бележи нарастване с 26,4 милиарда долара, до 71,9 милиарда долара.
Търговският дефицит на САЩ с Мексико през 2025-а се е увеличил с 25,4 милиарда долара (до 196,9 милиарда долара), а с Индия - с 12,4 милиарда долара (до 58,2 милиарда долара).
Следващите пет държави от топ-10, с които САЩ имат най-голямо нарастване на разликата между износа и вноса, са: Малайзия, Индия, Филипините, Камбоджа и Казахстан.
И обратното, през 2025 година търговският дефицит на САЩ се сви най-много: с Китай - с 93,4 милиарда долара (до 202,1 милиарда долара), с ЕС - със 17,1 милиарда долара (до 218,8 милиона долара), с Южна Корея - с 9,6 милиарда долара (до 56,4 милиарда долара), с Канада - с 8,8 милиарда долара (до 53,2 милиарда долара) и с Япония - с 5,5 милиарда долара (до 63,9 милиарда долара).
Също така, вторите пет от десетте държави, с които търговските "загуби" на САЩ бяха намалени най-много през миналата година, са: Швейцария, Ирак, Венецуела, Пакистан и Израел.
За цялата 2025 година, САЩ са внесли стоки на обща стойност 3,42 трилиона долара (с 4,6% повече на годишна база) и са изнесли стоки на обща стойност 2,18 трилиона долара (с 5,7% повече спрямо предходната година).
По такъв начин, търговският дефицит на най-голямата икономика в света за 2025 г. се изчислява на 1,24 трилиона долара, което е с близо 3% повече спрямо стойността за 2024 година.