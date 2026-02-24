Свързването на пристанище Гданск на Балтийско море в Полша с румънското Констанца на Черно море постепенно се очертава като един от най-важните инфраструктурни проекти в Централна и Източна Европа. Идеята за нов коридор север-юг вече не е само геополитическа концепция, а възможна алтернатива за бизнеса в регион, който търси по-сигурни и предвидими маршрути за търговия.

Темата беше обсъдена на бизнес събитие в Букурещ, организирано от Полско-румънска двустранна търговско-промишлена камара, където акцентът падна върху инфраструктурата като ключов фактор за икономическа устойчивост. В условията на геополитическо напрежение и пренареждане на глобалните вериги за доставки, подобна ос може да допълни традиционните източно-западни маршрути и да свърже по-пряко Северна Европа с Черноморския регион, Кавказ и Централна Азия.

Активно партньорство

Очакванията са двустранният стокообмен между Полша и Румъния да достигне около €15 милиарда в следващите години, подкрепен от инвестиции в транспорт, логистика и енергийна инфраструктура. Над 700 компании с румънски капитал вече оперират на полския пазар, което за експертите е ясен сигнал за задълбочаващата се икономическа интеграция.

Румъния залага на ускорена модернизация на транспорта до 2030 г., включително нови магистрали и по-добра свързаност на Констанца с жп и пътната мрежа. Целта е пристанището да се утвърди като регионален хъб, допълващ ролята на Гданск. От своя страна Полша вече демонстрира ефекта от подобни инвестиции - през 2024 г. само Гданск е генерирал близо 8% от приходите в държавния бюджет чрез митническа и пристанищна дейност.

Значение за региона

За бизнеса в региона инфраструктурата все по-често е решаващ инвестиционен аргумент - заради по-ниските разходи, по-кратките срокове за доставка и по-голямата сигурност. В този смисъл коридорът Гданск-Констанца има значение не само за Полша и Румъния, но и за съседните икономики, включително България, които могат да се възползват от новите логистични потоци.

Ако проектите бъдат реализирани по план, през следващото десетилетие Централна и Източна Европа може да се превърне от периферна транзитна зона в активен търговски хъб между Европа и Евразия, категорични са специалисти.