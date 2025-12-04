Румъния подписа днес договор за закупуване на лека корвета от клас HISAR от Турция за 220 милиона евро без ДДС. Сделката, която включва и обучение на персонал и логистична подкрепа, предизвика въпроси в експертните среди дали това е правилният избор за сигурността на Черно море.

"Влизането на нов кораб в служба на Военноморските сили е конкретна стъпка, която засилва нашия отбранителен капацитет в Черно море. Не говорим само за военна техника, а за сигурността на Румъния и за уважението към нашите военни, които се нуждаят от най-добрите условия за изпълнение на мисиите си", заяви министърът на отбраната Раду Мируца, цитиран от Economica.net.

Изтребители, кораби и "Щита на Ахил": Най-мащабното превъоръжаване в историята на Гърция

Изтребители, кораби и "Щита на Ахил": Най-мащабното превъоръжаване в историята на Гърция

Премиерът Мицотакис представи амбициозната програма в парламента

Висшият съвет за отбрана на страната одобри многогодишната програма през март 2025 г., а обединените комисии по отбрана на Сената и Камарата на депутатите единодушно дадоха положително становище на 8 септември.

Критични гласове

Корветата от клас HISAR е част от програмата за въоръжаване на румънските военноморски сили, насочена към защита на критична морска инфраструктура, патрулиране и бойни мисии.

Според анализ на мозъчния тръст ROEC на хартия класът HISAR е способен патрулен кораб (OPV), близък по характеристики до корвета, но не e напълно корвета. Експертите посочват, че корабът не е адаптиран към настоящата заплашителна среда в Черноморския регион, тъй като има недостатъчна огнева мощ за защита на себе си или други кораби от надводни, въздушни и подводни атаки.

"Основните им уязвимости са слабите възможности за противовъздушна и противоподводна отбрана", се посочва в анализа.

Новият боен кораб на българския флот вече плава (ВИДЕО)

Новият боен кораб на българския флот вече плава (ВИДЕО)

"Храбри" трябва да бъде приет от нашите ВМС до края на годината

Противокорабните им способности са на нивото на корвета и над тези на патрулния кораб. Освен това за интегриране на кораба с румънските военноморски сили са необходими модификации на техните сензори и оръжейни системи.

Политически рискове (и не само)

ROEC смята, че придобиването идва с редица политически, дипломатически и технически рискове, които надвишават потенциалните ползи. "Програмата за закупуване на клас HISAR е неадекватна за настоящата заплашителна среда в Черно море. Този кораб се е показал уязвим във войната между Русия и Украйна", се казва в доклада.

Турция е разработила класа HISAR за попълване на оперативната празнина между местно проектирани корвети и фрегати и за замяна на остарели корвети от френски произход. Анкара иска корабите й да бъдат възможно най-самодостатъчни от чуждестранни доставчици поради политически и икономически причини.

"Придобиването на сложни оръжейни системи и военноморски платформи от страна, която въпреки че е съюзник, редовно влиза в противоречие с ЕС и все още е под санкции на САЩ, генерира нежелани външни ефекти за крайния потребител (Румъния)", предупреждава ROEC.

Особено критичен е и фактът, че закупуването на турски кораб подкопава местната корабостроителна индустрия за отбрана, тъй като подобни кораби могат да бъдат построени в румънски корабостроителници, смятат от ROEC.