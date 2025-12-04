Румъния подписа днес договор за закупуване на лека корвета от клас HISAR от Турция за 220 милиона евро без ДДС. Сделката, която включва и обучение на персонал и логистична подкрепа, предизвика въпроси в експертните среди дали това е правилният избор за сигурността на Черно море.

"Влизането на нов кораб в служба на Военноморските сили е конкретна стъпка, която засилва нашия отбранителен капацитет в Черно море. Не говорим само за военна техника, а за сигурността на Румъния и за уважението към нашите военни, които се нуждаят от най-добрите условия за изпълнение на мисиите си", заяви министърът на отбраната Раду Мируца, цитиран от Economica.net.

Висшият съвет за отбрана на страната одобри многогодишната програма през март 2025 г., а обединените комисии по отбрана на Сената и Камарата на депутатите единодушно дадоха положително становище на 8 септември.

Критични гласове

Корветата от клас HISAR е част от програмата за въоръжаване на румънските военноморски сили, насочена към защита на критична морска инфраструктура, патрулиране и бойни мисии.

Според анализ на мозъчния тръст ROEC на хартия класът HISAR е способен патрулен кораб (OPV), близък по характеристики до корвета, но не e напълно корвета. Експертите посочват, че корабът не е адаптиран към настоящата заплашителна среда в Черноморския регион, тъй като има недостатъчна огнева мощ за защита на себе си или други кораби от надводни, въздушни и подводни атаки.

"Основните им уязвимости са слабите възможности за противовъздушна и противоподводна отбрана", се посочва в анализа.

Противокорабните им способности са на нивото на корвета и над тези на патрулния кораб. Освен това за интегриране на кораба с румънските военноморски сили са необходими модификации на техните сензори и оръжейни системи.

Политически рискове (и не само)

ROEC смята, че придобиването идва с редица политически, дипломатически и технически рискове, които надвишават потенциалните ползи. "Програмата за закупуване на клас HISAR е неадекватна за настоящата заплашителна среда в Черно море. Този кораб се е показал уязвим във войната между Русия и Украйна", се казва в доклада.

Турция е разработила класа HISAR за попълване на оперативната празнина между местно проектирани корвети и фрегати и за замяна на остарели корвети от френски произход. Анкара иска корабите й да бъдат възможно най-самодостатъчни от чуждестранни доставчици поради политически и икономически причини.

"Придобиването на сложни оръжейни системи и военноморски платформи от страна, която въпреки че е съюзник, редовно влиза в противоречие с ЕС и все още е под санкции на САЩ, генерира нежелани външни ефекти за крайния потребител (Румъния)", предупреждава ROEC.

Особено критичен е и фактът, че закупуването на турски кораб подкопава местната корабостроителна индустрия за отбрана, тъй като подобни кораби могат да бъдат построени в румънски корабостроителници, смятат от ROEC.