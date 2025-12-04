Build Sprint, революционен 48-часов AI хакатон, ще се проведе в София на 17 и 18 януари 2026 г. Събитието обещава да преобрази участници без никакъв предишен технически опит в стартъп екипи с напълно функциониращи, готови за инвестиция продукти.

С мотото "От идея до продукт за 48 часа", Build Sprint цели да демократизира технологичното предприемачество чрез силата на изкуствения интелект. Организиран в партньорство с AI платформата за разработка Lovable и подкрепен от Product Tank Sofia, Work Better, Ocean Investments, Mandel AI и SomaFlow, хакатонът е отворен за всеки с иновативна идея.

Участниците ще бъдат преведени през интензивен процес, който включва бързо сформиране на екипи, ако не са се регистрирали като такива, валидиране на бизнес идеи и разработка на продукт с помощта на AI инструменти. Програмата е структурирана така, че да симулира целия жизнен цикъл на един стартъп - от концепция до представяне пред инвеститори.

Зад проекта стоят Борис Рангелов и Ивайло Секулички, професионалисти с богат опит в разработката и развитието на продукти. "Нашата мисия с Build Sprint е да покажем, че всеки може да бъде създател", споделят организаторите. "Вярваме, че бъдещето на иновациите е в сътрудничеството между човешката креативност и силата на изкуствения интелект. С това събитие предоставяме платформа, на която смели идеи могат да се превърнат в реалност само за един уикенд."

Програмата на Build Sprint е разделена на три ключови фази:

1. Основи - включва лекции по генериране на идеи, валидиране на концепции и задълбочено обучение за работа с платформата Lovable.

2. Разработка - 38 часа интензивна разработка с подкрепата на ментори от технологичния и бизнес секторите.

3. Представяне - екипите ще представят своите продукти пред панел от водещи инвеститори и лидери в индустрията.

Наградният фонд включва парични награди на стойност над 3000 EUR, възможност за представяне на екипите и разработените продукти пред най-популярните VC фондове в България, които ще са част от журито на хакатона.

Участниците ще получат възможност за менторство и ценни контакти в предприемаческата екосистема.

Какво е vibe coding: Vibe coding е подход към разработката на софтуер, при който се използват големи езикови модели като помощници за генериране на код въз основа на текстови инструкции (prompts). Той позволява на разработчиците да създават софтуерни приложения чрез взаимодействие с изкуствен интелект, като описват какво искат да постигнат. Вместо да редактират кода директно, те се фокусират върху взаимодействието с AI, като му дават обратна връзка, за да подобрят генерирания резултат.

За Build Sprint: Build Sprint е иновативен хакатон, който дава възможност на хора с различни профили да създадат технологични продукти и стартъп компании за 48 часа с помощта на AI. Събитието е насочено към насърчаване на предприемаческия дух и иновациите в България и региона.

За Lovable: Lovable е AI-базирана платформа за разработка, която позволява на потребители без технически умения да създават софтуерни продукти. Lovable отчете приходи от над 200 млн. долара ARR през първата си година и събра един от най-големите ранни кръгове на финансиране в Европа в размер на 200 млн. долара в едва осмия месец от съществуването си. Като основен партньор на Build Sprint, Lovable предоставя технологичната основа за реализиране на идеите на участниците.

Регистрацията за участници е вече отворена.