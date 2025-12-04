Износът на минният сектор на Турция очаква да премине финансовия праг от 10 милиарда щатски долара за през 2026 г., съобщава Daily Sabah. Рекордният ръст на индустрията е воден от по-силен инвестиционен апетит и нарастващо търсене на критични минерали, коментират местни експерти от бранша.

Износът достигна 5,1 милиарда долара само през първите 10 месеца на 2025 г. и постигането на средносрочните икономически цели ще изисква разширяване на капацитета за метални минерали и промишлени суровини, според президента на Турската асоциация на миньорите (TMD) Мехмет Йълмаз, цитиран от Анадолската агенция (AA).

Йълмаз дава за пример последния доклад на Световната банка за стоковите пазари, отбелязвайки, че търсенето на мед, никел и литий се очаква да продължи да нараства през 2026 г. Според експерта способността на Турция да премине от износ на сурови руди към полупреработени или крайни продукти ще бъде от основно значение за повишаване на приходите от износ в средносрочния целеви диапазон.

"Нашата цел за следващата година не е просто да преминем границата от 10 милиарда долара - ние се стремим да се установим здраво в диапазона от 11-12 милиарда долара", заяви Йълмаз, отбелязвайки, че очакванията за глобален цикъл на намаляване на лихвите и подобрение в промишленото производство засилват вероятността Турция да достигне този диапазон.

На този фон селективните кредитни механизми по средносрочната програма на Турция подкрепят инвестиционния апетит, особено в преработката с добавена стойност. Очаква се приоритизирането на преработената продукция от хром, мед и алуминий, вместо износа на сурова руда, да повиши цените на единица продукция.

Според прогнозите 2026 г. ще отбележи структурна промяна от растеж, основан на обема, към производствен модел, фокусиран върху стойността.

Производство на злато

Турция има ограничение за внос на необработено злато в размер на 12 тона. Затова устойчивото решение зависи от по-високо вътрешно производство, смятат хората от индустрията. Страната е на път да достигне отново нивото на производство от 42 тона, както беше през 2020 г., тъй като нови мини започват да работят.

"С подобряването на разрешителните и засилването на инвестиционния апетит, виждаме ясен път към повишаване на вътрешното производство на злато в диапазона от 50-60 тона от 2026 г. нататък", казва Йълмаз.

По-високото производство ще облекчи натиска върху вноса и ще помогне за намаляване на златния компонент на дефицита по текущата сметка на Турция.

Същевременно редкоземните елементи (REE) ще останат в центъра на дебата за минното дело. Тази година беше белязана от повишена геополитическа чувствителност около редкоземните елементи, а силното търсене, свързано с технологиите за енергиен преход, предполага, че тези материали ще останат начело в дневния ред и догодина.

Голямата цел на Анкара е да положи основите на промишлено съоръжение с капацитет 570 000 тона годишно през 2026 г., като около две години по-късно се премине и към голямо търговско производство.