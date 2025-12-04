Испанският борсов индекс Ibex 35 е приключил сесията в сряда с ръст от 0,68%, доближавайки се до историческите си върхове от ноември, предава RTVE. Индексът е достигнал 16 585,7 пункта - само на 30 пункта от рекорда от 12 ноември - подкрепен основно от силното представяне на Inditex (собтвеник на модната Zara), чиито акции скочиха с близо 9% след публикуването на резултатите на компанията.

С натрупване от над 43% за годината, испанският пазар оглавява ръста сред водещите европейски борси. Еврото поскъпна с 0,31% до 1,1661 долара. Пазарът в Париж е добавил 0,16%, този в Милано - 0,06%, докато тези в Лондон и Франкфурт са отчели леки спадове от съответно 0,10% и 0,07%.

От другата страна на Атлантика Уолстрийт е завършил деня на зелено: Dow Jones е напреднал с 0,86%, S&P 500 - с 0,30%, а Nasdaq - с 0,17%.

Inditex изстрелва индекса нагоре

Сред големите компании най-силен ръст отбеляза Inditex. Той е +8,86%, което прави компанията лидер както в Ibex, така и в цялата испанска борса. За деветте месеца от фискалната година групата отчита печалба от 4,622 млрд. евро, или ръст от 3,9%.

След нея се откроиха Indra (+3,65%) заради очакването раздвижване около преговорите в Украйна, както и Puig (+1,73%), ACS (+1,5%) и Ferrovial (+1,32%). Петролната Repsol е повишила оценката си с 0,96%, а телекомуникационната Telefónica - с 0,03%.

На другия полюс Enagás е с най-висок спад от -2,41% след негативен анализ от инвестиционна фирма. Mapfre се е понижил с 2,22%, ArcelorMittal - с 1,88%, а Bankinter - с 1,36%. Сред големите финансови институции банка Santander се е свила с 1,22%, BBVA - с 0,69%, а Iberdrola - с 0,44%.

Кратък рекорд над 16 700 пункта

Оптимизмът, подхранен от резултатите на Inditex, е извел Ibex над границата от 16 700 пункта малко след началото на търговията, когато са отчетени вътрешнодневни рекорди. Подкрепа е дошла и от очакванията в САЩ за понижение на лихвите - причина за ръста на Уолстрийт в предишната сесия.

В Азия Токио е напреднал с 1,14% благодарение на леко подобрение в сектора на услугите, а Сеул - с 1,04%. За сметка на това Хонконг (-1,28%) и Шанхай (-0,51%) отстъпват след слаб отчет за китайските услуги. Европейските пазари също реагират положително на данните за активността в сектора на услугите, с изключение на Германия, Великобритания и Испания, където показателите отслабват.