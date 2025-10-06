Цената на Биткойн днес достигна рекордно високо ниво от 124 688 щатски долара, с което пазарната му капитализация надхвърли 2,47 трилиона долара,съобщават световните агенции. Докато Уолстрийт обсъжда дали това е актив с или без риск, BlackRock казва, че е нещо съвсем различно.

Важно уточнение - BTC не е валута и никога няма да се превърне във валута, както първоначално е била замислена, пише Forbes. Децентрализираното средство за обмен е прекрасна демократична идея и можете да обсъждате неговите предимства пред фиатните пари денем и нощем.

Но истината е, че никое правителство (ляво или дясно) никога няма да позволи на децентрализирана валута да управлява счетоводните си книги и да ѝ отнеме способността да контролира паричната и фискалната политика. Добър пример е Голямата депресия. През 1931 г. САЩ бяха в разгара на най-тежката финансова криза в историята.

Само че за разлика от днес, ръцете на Федералния резерв на САЩ тогава бяха до голяма степен вързани. Той не можеше да печата повече долари, за да подкрепи икономиката, защото валутата беше обвързана със златото. Така Франклин Рузвелт приел Указ 6102, по-късно наречен "Великата конфискация". Накратко, той е принудил американците да предадат златото си и да го продадат на правителството на цени, доста под пазарните.

Забраната на Биткойн днес би била политическа разходка в парка в сравнение с Голямата конфискация и други мерки, предприети от правителствата в миналото. Но това съвсем не означава, че BTC е безполезен. Първо, Биткойн има относително ниска корелация с акциите. Той е почти без излагане на макро променливите, които движат традиционните активи. И е добре позициониран за глобална парична нестабилност, защото не е обвързан с никоя юрисдикция.

Може би по-интересното е, че BTC се е покачвал в шест от шест големи глобални кризи в рамките на 60 дни от 2020 година насам - по-често и с много по-висок темп от златото.

"В повечето случаи, включително с неотдавнашната разпродажба на световния пазар през април 2025 г., биткойнът се е възстановил до предишното си ниво в рамките на дни или седмици и в много случаи се е покачил допълнително, тъй като осъзнаването на положителното потенциално въздействие на подобни разрушителни събития върху основите на биткойн започва да преобладава", пишат анализаторите на BlackRock.

Така че, дори BTC никога да не стане валута, той все още може да носи голяма възприемана стойност като "уникален диверсификатор", "съхранение на стойност" или дигитална алтернатива на златото.

В крайна сметка златото не е законно платежно средство (с малки изключения), не можете да купите нищо с него, а неговите индустриални/бижутерски приложения съставляват само малка част от търсенето. И все пак частни инвеститори, институции и централни банки все още държат злато на стойност 26 трилиона долара, за всеки случай.