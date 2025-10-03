Цената на Биткойн премина $120 000 за първи път от рекордния връх, достигнат преди седем седмици, съобщават световните агенции. Предишният рекорд беше на 14 август, когато BTC се оценяваше на $124 514. На този фон се засилват спекулациите, че спирането на работата на американското правителство ще насочи инвеститорите към активи убежище, пише Bloomberg.

Криптовалутата, която е определяна като "цифрово злато" наистина изпълнява сходна роля с ценния метал във време на сътресения.

В исторически план септември е най-слабият месец от годината за биткойн, а четвъртото тримесечие исторически е най-силното за годината, коментират експерти. В момента обаче сме свидетели и на комбинация от институционални приток на капитали, макроикономически оптимизъм и силни технически сигнали, които подсказват за възможен допълнителен ръст.

Източник: iStock

Анализатори от JPMorgan публикуваха доклад, според който Биткойн е подценен спрямо златото, поставяйки цел от $165 000. Според банката волатилно-коригираният премиум на криптовалутата спрямо златото е спаднал до 1,85 пъти и това е най-ниското ниво от 202-а година насам.

Това съвпада със свежи приток на средства в американските спот Биткойн ETF-и, които само на 1 октомври регистрираха $676 милиона, отбелязвайки трети пореден ден на печалби.