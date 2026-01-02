Три години след като ChatGPT взриви въображението на пазарите, въпросът вече не е "има ли AI", а "какво точно има в цената". Това е класическият момент, в който еуфорията и съмнението започват да съжителстват неудобно. Акциите още са високо, парите още текат, но за първи път от началото на AI бума усещането вече не е еднопосочно. И точно това кара все повече инвеститори да задават неудобния въпрос: балон ли е AI - или просто сме в средата на цикъл, който става по-труден.

Първият слой на анализа е прост, но неприятен. AI вече не е обещание, а сметка. До скоро пазарът купуваше визията - "това ще промени всичко". Сега започва да иска доказателства - "колко ще струва и кога ще се изплати". Това е фундаментална промяна. Не защото AI спира да бъде революционен, а защото капиталът преминава от фаза "вяра" към фаза "възвръщаемост".

Данните са безмилостни. OpenAI планира разходи от порядъка на 1.4 трилиона долара в следващите години. Очакваният паричен поток е отрицателен до края на десетилетието, с натрупано изгаряне на капитал от над 100 милиарда долара преди компанията изобщо да стане кешово положителна.

Това само по себе си не е проблем - проблемът е, че подобен профил вече не е изключение, а норма в AI екосистемата. И когато една цяла тема разчита на постоянен достъп до капитал, тя става уязвима не от лоши технологии, а от промяна в настроението.

Източник: GettyImages

Точно тук започва напрежението, което пазарът усеща, но още не е "осребрил" напълно. Nvidia, Broadcom, Oracle, големите cloud доставчици - всички те печелят от инфраструктурната фаза на AI. Но инфраструктурата по дефиниция изпреварва монетизацията. И ако приходите не започнат да догонват разходите с ускоряващи се темпове, проблемът няма да е, че AI не работи, а че моделът на финансиране се обръща срещу самите играчи.

Вторият слой е по-фин и по-важен: това не е балон тип 2000 година. Тогава пазарът плащаше 80-100 пъти печалби за компании без печалби. Днес основните AI бенефициенти са зрели, печеливши, с реални маржове и доминиращи позиции. Nasdaq 100 около 26 пъти очаквани печалби не крещи "край". Това, което крещи, е друго - че темпът на ускорение започва да се нормализира.

И пазарите не се сриват, когато растежът спира. Те се сриват, когато растежът не ускорява повече. Това е ключовата разлика, която повечето инвеститори пропускат. Ако печалбите на Магнифисент 7 растат с 18% през 2026 г. - това е добър растеж. Но това е най-бавният им темп от четири години. И когато очакванията са за "експлозия", дори "много добре" може да се окаже недостатъчно.

Третият слой е счетоводен, но изключително подценяван. Обезценката. Разходите за дата центрове не изчезват - те се превръщат в амортизации, които ще тежат върху отчетите години наред. Само за една година комбинираната обезценка на Alphabet, Microsoft и Meta нараства от около 10 млрд. долара до над 22 млрд., с прогноза за 30 млрд. след още година. Това директно удря свободния паричен поток. А когато свободният кеш се свие, първите жертви са обратните изкупувания и дивидентите - нещо, на което пазарът дълго време разчиташе като стабилизатор.

Четвъртият слой е кредитният пазар. И тук започва да става интересно. Oracle е отличен пример. Акцията расте, докато договорите се трупат. Но в момента, в който разходите по капитала изненадат нагоре, пазарът реагира брутално. Кредитните спредове скачат. А това е сигнал, който опитните инвеститори не игнорират. Защото equity може да прости мечти. Дългът - никога.

И все пак, ако това беше класически балон, щяхме да видим нещо друго: масова спекулация без приходи, без бизнес модели, без зрели играчи. Реалността е по-сложна. И по-опасна именно заради това. Това не е балон, който се пука наведнъж. Това е тема, която узрява и започва да се върти вътрешно.

По-вероятният сценарий не е "краш", а ротация. Част от AI капитала ще се премести. Част от компаниите ще загубят статута си на безалтернативни. А пазарът ще стане много по-избирателен. Това е фазата, в която "AI" вече не е достатъчно. Трябва "AI + икономика".

За да сложим нещата в перспектива, ето една опростена, но показателна таблица:

AI тогава срещу AI сега

Показател Dot-com балон AI цикъл P/E на водещи индекси 80+ ~26 Печеливши лидери Малко Повечето Достъп до капитал Евтин, но кратък Огромен, но условен Основен риск Липса на бизнес Липса на възвръщаемост Вероятен край Срив Ротация / компресия

Финалният извод не е удобен, но е честен. AI не е балон в класическия смисъл. Но е тема, в която грешката вече не е да подцениш потенциала, а да надцениш скоростта и икономиката. Най-опасното нещо в този момент не е сривът, а колективното мислене, че "щом не е 2000-та, значи всичко е наред".

Пазарите рядко повтарят едно и също. Но често наказват по нов начин едни и същи грешки. И точно там се намира AI днес. Не на върха. А на кръстопътя между визия и сметка.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.