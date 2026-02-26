Американският технологичен гигант Nvidia отчете безпрецедентни финансови резултати за четвъртото тримесечие на фискалната 2026 година. Компанията демонстрира устойчиво и нарастващо търсене на хардуер за изкуствен интелект и постави нови стандарти въпреки страховете на инвеститорите, че пазарът на AI може да се окаже "балон".

Компанията обяви рекордни приходи от $68,1 милиарда, което е ръст от 73% спрямо същия период на миналата година и значително над очакванията на анализаторите.

Нетната печалба за тримесечието беше близо $43 милиарда, а коригираната печалба на акция (EPS) достигна $1,62, над прогнозите.

Центровете за данни - двигател на растежа

Ключовият двигател на този успех продължава да бъде сегментът Data Center, който реализира $62,3 милиарда приходи - 75% ръст спрямо година по-рано и представлява над 90% от общите приходи за периода. Този бизнес включва продажбата на високопроизводителни AI ускорители, които се използват за обучение и изпълнение на широк спектър от AI приложения.

Nvidia не само надмина очакванията за последното тримесечие, но и вдигна високо летвата за бъдещето. Компанията очаква $78 милиарда приходи за първото тримесечие на фискалната 2027 г., което също е над консенсусните прогнози на пазара.

Прогнозата е дадена без включване на приходите от продажби на чипове за центрове за данни в Китай - пазар, засегнат от продължаващи регулаторни ограничения.

"AI не е балон, а фундаментален технологичен преход", категоричен бе главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг. Той коментира представянето пред инвеститорите с ясна визия за бъдещето на AI: "В този нов свят на изкуствен интелект изчислителната мощ директно се превръща в приходи."

Той подчерта, че индустрията вече е навлязла в "точка на инфлексия", в която компаниите масово приемат агентни AI системи и ускоряват инвестициите в изчислителна инфраструктура.

Реакция на пазарите и анализаторите

Резултатите на Nvidia предизвикаха положителна реакция на пазарите: акциите на компанията се повишиха след публикуването на отчетите. Други технологични акции в сектора на полупроводници също показаха възходящо движение.

Въпреки това някои инвеститори остават предпазливи по отношение на устойчивостта на AI бумa, като изтъкват рискове, свързани с прекомерни капиталови разходи от големите технологични компании и геополитическите ограничения.