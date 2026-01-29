Nvidia, Microsoft и Amazon водят преговори за общо инвестиране в размер до $60 милиарда в OpenAI, съобщава The Information. Според източници, Nvidia - вече активен инвеститор, чиито чипове захранват моделите с изкуствен интелект на OpenAI, може да вложи до $30 милиарда.

Microsoft, дългогодишен партньор на компанията, води преговори за инвестиция под $10 милиарда, докато Amazon, който би бил нов инвеститор, обсъжда вложение потенциално над $20 милиарда.

Сделките могат да включват не само капиталови инвестиции, но и разширяване на облачните услуги на OpenAI с Amazon, както и търговско партньорство за корпоративни абонаменти за ChatGPT. OpenAI се очаква скоро да получи подписани term sheets (предварителни договорни условия) и от трите компании.

На този етап Amazon и Microsoft са отказали коментар, докато Nvidia и OpenAI не са отговорили на исканията за коментар извън работно време, а Ройтерс не е успял да потвърди информацията веднага.

Тази новина следва по-ранни съобщения, че SoftBank Group също води преговори за инвестиция до $30 милиарда в OpenAI. Общият интерес от страна на големите технологични играчи идва на фона на нарастващите разходи за обучение и поддръжка на AI моделите на OpenAI, както и засилващата се конкуренция от Google, част от Alphabet.

OpenAI вече се превърна в център на внимание в индустрията за изкуствен интелект благодарение на популярността на ChatGPT и други генеративни модели. Разходите за инфраструктура растат значително, което налага компанията да търси свеж капитал. Инвестициите от Nvidia, Microsoft и Amazon биха осигурили на OpenAI средства за разширяване на технологичната й база и ускоряване на разработката на нови AI продукти, смятат анализатори.

Преговорите се следят отблизо от пазара, тъй като потенциалната инвестиция на Amazon, особено ако включва облачни услуги и корпоративни продукти, може да отвори нови бизнес възможности както за OpenAI, така и за Amazon Web Services.