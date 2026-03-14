Управляването на бизнес включва вземането на трудни решения, а когато става дума за милиарди, ситуацията бързо се превръща във високорискова. Именно пред такъв избор са изправени Джак Занк и съдружниците му, когато преди осем години финтех компания Stripe им предлага 1,2 милиарда долара, за да придобие стартиралия им едва преди година бизнес.

Тогава те взимат непопулярно решение и... отказват сделката. Оказва се обаче, че това е правилната стъпка - днес Airwallex е оценена на 8 милиарда долара, а сред най-големите им клиенти са Sheehan, Brex и McLaren Racing.

Как се отказва подобно предложение

Пътят на Джак Занк до успеха преминава през 16-часови смени във фабрики, барове и бензиностанции, след като се мести от Китай в Австралия едва на петнадесет години, разказва той пред CNBC. Благодарение на тях успява да завърши специалност компютърни науки в Университета в Мелбърн. Предприемаческият му дух обаче го прави милионер още преди да навърши тридесет години с компания за внос на текстил от Китай и износ на вино и зехтин от Австралия към Азия, както и с бизнес за недвижими имоти и кафене.

Милионите обаче не го удовлетворяват, а новородената му дъщеря го мотивира да създаде Airwallex. Идеята му идва вследствие на забавени с месеци парични преводи, необходими за оперирането на другия му бизнес, както и високите такси. Така той се вдъхновява да създаде по-добра алтернатива и през 2015 година напуска работа, за да се фокусира изцяло върху идеята си.

Източник: Airwallex

Към него се присъединяват негови приятели. Именно един от тях - Луси Лиу - е първият инвеститор в Airwallex с един милион долара. До края на първата година компанията набира 13 милиона долара и получава офертата от Stripe.

Занк изтъква три основни причини за отказа на собствениците на стартиращата тогава компания. Първата от тях е именно амбицията: "чувствахме, че не сме постигнали това, което искахме като предприемачи." Втората е свързана с големите перспективи, които бордът вярва, че компанията има и може да се възползва от тях. Последното, което накланя везните към отрицателния отговор, е осъзнаването, че парите няма да им донесат удовлетворение.

Последствия

Вместо да спечелят 1,2 милиарда долара, собствениците на Airwallex решават да инвестират 80% от печалбата на компанията в нови дългосрочни проекти. Макар през първите няколко години да не се забелязват преки резултати, в момента тези продукти представляват 60% от приходите.

Източник: Airwallex

От друга страна, това решение сблъсква Занк и съдружниците му с последствията от пандемията като предизвикателства при набирането на средства, измами и загуба на средства.

"По време на COVID-19, през 2020 година, загубихме половината бизнес за един месец. През 2022 г. изгаряхме почти 200 милиона годишно. Тогава осъзнах, че ако не станем рентабилни, пазарът вече няма да ми дава пари.", разказва той.

Занк признава за допуснати грешки от негова страна като директор - от тези при наемането на персонал до преждевременно международно разширяване. Прекалената пестеливост на печалбата в началото на пътя на компанията и късното инвестиране също са се оказали пречки пред по-бързото и пълноценно израстване на Airwallex.

"Мисля, че има повече от 50% шанс решението, което взема днес, да е грешно... Предпочитам да взема грешно решение и да продължа напред, след като го реализирам бързо, отколкото да чакам правилния момент, за да взема правилното решение."

Годишните приходи на Airwallex надминаха 1 милиард долара, нараствайки с 90% на годишна база. По техни данни компанията обработва плащания в 120 държави, обслужва 200 хиляди бизнеса, а мрежата ѝ се движи с над 200 милиарда долара годишно. Целите, които са си поставили до 2030 година, е клиентите им да надминат един милион, а приходите - десет милиарда.

Преди дни финтех компанията стартира в САЩ услугата Yield, която позволява търгуването на държавни ценни книжа и надхвърли 1 милиард щатски долара в глобални активи под управление.