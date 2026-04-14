Южнокорейската Incheon International Airport Corporation (IIAC) е фаворит за 30-годишната концесия на летищата в Подгорица и Тиват, след като правителството предложи сделката за одобрение от парламента.

Компанията представя инвестиционен план за около €1 милиард, който включва разширяване на инфраструктурата, модернизация на терминалите и увеличаване на пътническия капацитет от 3 до 9 милиона души годишно. Фокусът на стратегията е насочен към привличане на нови авиокомпании и по-силно свързване с пазарите в Азия и САЩ - сегменти, които към момента са ограничено представени в региона.

Според представения план, в първите 3 години трябва да бъдат вложени около €132 милиона, основно за разширяване на терминалите и капацитета на двете летища.

Общата рамка на проекта включва €300 милиона директни инфраструктурни инвестиции, €100 милиона еднократно плащане при подписване и допълнителни приходи за държавата чрез 35% дял от брутните годишни постъпления за периода на концесията.

Разширение на терминали и инфраструктура

Проектът предвижда увеличаване на общата площ на летищата от 10 788 кв. м до 40 381 кв. м, изграждане на нови терминали и свързване с вече съществуващите съоръжения.

В Подгорица е планиран нов пътнически терминал от над 12 000 кв. м и 7 нови стоянки за самолети. В Тиват - нов терминал от близо 14 000 кв. м, разширение и преместване на пистата, както и изграждане на допълнителна инфраструктура, включително морски терминал и туристически комплекс. Паркинг капацитетът се предвижда да бъде увеличен от 965 на 2 186 места, а броят на стоянките за самолети да бъде разширен с цел по-висока честота на полетите и сезонна устойчивост.

Стратегия: повече превозвачи и дълги линии

IIAC заявява ясно намерението си да привлече както традиционни, така и нискотарифни авиокомпании. Основен акцент се поставя върху развитието на дълги маршрути към Азия и Северна Америка. Планира се и внедряване на автоматизирани системи за регистрация и паспортен контрол с цел ускоряване на пътническия поток и ограничаване на натоварването в пикови сезони.

Окончателното решение за концесията трябва да бъде взето от парламента, тъй като стойността на активите на летищата е оценена на около €265 милиона, което изисква законодателно одобрение. Офертата на IIAC беше класирана първа в търга, стартиран през 2019 г., като основният конкурент беше консорциумът Corporación América Airports.