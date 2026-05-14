Проектът за модернизация на Летище "Васил Левски" - София осигури стратегическо финансиране в размер на €450 милиона евро от международните капиталови пазари с 22-годишен падеж. Средствата ще бъдат използвани за изграждането на новия Терминал 3 и за модернизация на съществуващата инфраструктура на аеропорта. Строителството се очаква да започне през есента на тази година.

Сред участниците във финансирането са Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и UniCredit Group.

Според концесионера инвестицията е ключова за дългосрочното развитие на най-голямото българско летище и ще осигури необходимия капацитет за следващите 3 десетилетия. Амбицията е съоръжението да затвърди ролята си на стратегически транспортен и икономически портал на България към Европа и света.

От компанията подчертават, че интересът от международни институционални и частни инвеститори е знак за доверие в развитието на проекта след предоставянето на концесията. Според СОФ Кънект финансирането идва в ключов момент за страната след присъединяването към Еврозоната и изпраща положителен сигнал към глобалните инфраструктурни инвеститори за стабилността и предвидимостта на българската икономика.

"Осигуреното знаково финансиране е ярък пример за това какво може да се постигне чрез успешно публично-частно партньорство", заяви главният изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро.

По думите му компанията остава дългосрочно ангажирана с развитието на летището и с подобряването на свързаността на България, което трябва да стимулира икономическите възможности и устойчивото развитие на страната през следващите години.

Финансирането е структурирано чрез комбинация от банков кредит и облигационна емисия - първата за проектно финансиране на публично-частно партньорство в България, листната на регулиран пазар чрез Euronext Dublin.