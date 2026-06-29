Европа активно търси нови източници на мед за енергийния преход, електромобилите, центровете за данни и отбранителната индустрия. На този фон съседна Гърция е на финалната права от старта на един от най-значимите нови проекти за добив на мед и злато на континента.

Канадската Eldorado Gold планира да започне търговско производство на медно-златен концентрат от находището Skouries в Халкидики през последното тримесечие на 2026 г. Проектът е част от комплекса Kassandra Mines и според компанията строителството му вече е завършено на 94%.

Напредъкът е значителен спрямо година по-рано. Както Money.bg писа през август 2025-а, тогава строителството на Skouries беше достигнало около 70%, а компанията очакваше първо производство в началото на 2026 г. Междувременно графикът беше преразгледан, а днес Eldorado Gold посочва, че търговското производство трябва да започне в края на годината.

По данни на инвеститора общата инвестиция в комплекса Kassandra Mines надхвърля $3 милиарда. Само проектът Skouries е оценяван на над $2 милиарда, като към момента вложените средства възлизат на около $1,3 милиарда.

Находището разполага с доказани запаси от около 740 000 тона мед и 3,6 милиона унции злато. Очаква се експлоатационният му живот да бъде поне 20 години, а средногодишното производство да достига приблизително 140 000 унции злато и 67 милиона паунда мед.

Медта е сред най-търсените суровини в света заради ключовата си роля в производството на електромобили, електропреносни мрежи, възобновяеми енергийни мощности и дигитална инфраструктура. Именно недостигът на нови находища и растящото търсене превърнаха метала в една от стратегическите суровини за Европа.

От Eldorado Gold посочват, че вече са договорени или са в напреднал етап на договаряне продажбите на около 80% от бъдещото производство на меден концентрат за първите две до три години след старта на проекта.

Разработването на находището премина през продължителни забавяния през последното десетилетие. Проектът беше замразен между 2017 и 2021 г. заради административни пречки и местна съпротива, преди компанията и гръцкото правителство да постигнат ново споразумение, което позволи строителството да бъде възобновено.

В момента по изграждането на Skouries работят около 3200 души, включително служители на външни изпълнители. Според компанията инвестицията в мините Kassandra поддържа общо около 5200 преки и косвени работни места.

Данните на дружеството показват още, че свързаните с проекта приходи за гръцката държава до момента възлизат на около €500 милиона, а за целия жизнен цикъл на находището могат да достигнат €2,9 милиарда.