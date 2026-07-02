Рекордните цени на златото започват да променят икономиката на новите минни проекти. Актуално проучване за осъществимост на канадската Fortuna Mining показва, че проектът Diamba Sud в Сенегал вече има нетна стойност след данъци от $1 милиард, въпреки че разходите за изграждането му са нараснали с 40%.

Новата оценка е значително по-добра от предварителния анализ, публикуван миналата година. Освен по-високата прогнозна цена на златото ($3500 за тройунция вместо $2750), тя отчита и по-големи резерви, по-дълъг експлоатационен живот и по-високо бъдещо производство.

Според проучването откритата мина ще работи 9,4 години, или с повече от година по-дълго от първоначалните разчети. Общото производство е увеличено с около 25% до близо 1 милион унции, а вероятните запаси достигат 20,5 милиона тона руда със средно съдържание от 1,75 грама злато на тон.

Разходите обаче растат

По-високите цени на благородния метал обаче не отменят натиска върху разходите. Необходимата първоначална инвестиция вече се оценява на $398 милиона, което е с 40% повече от предходната оценка, а общите разходи за поддържане на производството се увеличават с 8% до $1332 за унция.

Въпреки това анализаторът на BMO Capital Markets Кевин О'Халоран определя резултатите като "по-добри от очакваното". Според неговата оценка стойността на актива нараства с 12% до $896 милиона, подкрепена от по-дългия живот на мината и по-високото планирано производство.

За канадския инвеститор Diamba Sud се очертава като един от основните проекти за растеж в Западна Африка. Компанията вече разширява дейността си в региона чрез мината Séguéla в Кот д'Ивоар, а комбинацията от двата проекта трябва съществено да увеличи добива през следващите години.

След получаването на екологичното одобрение от властите в Сенегал компанията подготвя окончателното инвестиционно решение. За началните строителни дейности са предвидени $73 милиона. Ако графикът пък бъде спазен, първото злато от Diamba Sud трябва да бъде добито през 2028 година.