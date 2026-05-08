Норвегия одобри повторното отваряне на три газови находища в Северно море, затворени преди близо три десетилетия, в ход, който засилва енергийната сигурност на Европа, но отново изостря спора за бъдещето на изкопаемите горива на континента.

Става дума за находищата Albuskjell, Vest Ekofisk и Tommeliten Gamma, разположени близо до големия хъб Ekofisk. Те са били спрени през 1998 г., но според новия план ще възобновят добива през 2028 г. като част от проекта Previously Produced Fields (PPF), ръководен от ConocoPhillips и партньори.

Инвестицията възлиза на около 19 млрд. норвежки крони (около €1,8 милиарда). Проектът включва 11 нови сондажа и 4 подводни инсталации, свързани със съществуващата инфраструктура. Очаква се добивът да продължи до 2048 г., като първият газ се очаква в края на 2028 г.

По оценки на компанията проектът ще добави между 90 и 120 милиона барела нефтен еквивалент, основно природен газ и кондензат. Това се равнява на около 15-20 млрд. куб. м газ за целия период - или под 1% годишно спрямо общия норвежки износ. В пикови години приносът може да достигне около 2 млрд. куб. м.

Макар обемът да е ограничен, проектът има стратегическо значение, тъй като Норвегия е най-големият доставчик на тръбопроводен газ за Европа. Страната изнася над 120 млрд. куб. м годишно, като осигурява около 30% от европейския внос на газ.

Новите количества ще се насочват основно към Германия, докато кондензатът ще бъде изпращан към Великобритания. Именно там решението се вписва в по-широк политически контекст - Лондон блокира нови лицензии за сондажи в Северно море, а енергийният министър Ед Милибанд е под натиск по редица текущи проекти.

Решението срещна критики

В Норвегия решението също предизвика критики. Екологични организации и опозиционни партии обвиняват правителството, че разширява добива на изкопаеми горива въпреки климатичните цели. Освен рестартирането на старите находища, Осло отвори и 70 нови зони за проучване в Северно, Баренцово и Норвежко море.

Правителството на премиера Йонас Гар Стьоре защити решението с аргумента, че проектите гарантират работни места, приходи и стабилни доставки за Европа в условия на енергийна несигурност.