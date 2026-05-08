Румъния ще работи без ядрена електроенергия в продължение на поне три седмици. Двата реактора на АЕЦ "Черна вода" — единственото ядрено съоръжение в страната, ще бъдат едновременно спрени за периода между 10 май и 1 юни, когато се очаква пускането на Блок 2, пише economica.net.

Операторът Nuclearelectrica съобщи, че Блок 2 се е изключил автоматично от мрежата на 4 май след повреда на изолатор към силов трансформатор. Ремонтът се оказа по-сложен от първоначално предвиденото — необходима е пълна подмяна на трансформатора, включваща демонтаж, преместване, монтаж на резервен агрегат и серия от тестове и калибровки.

Първоначалната дата за рестартиране беше 9 май; според данните на мрежовия оператор Transelectrica, блокът ще заработи отново едва на 1 юни следобед.

Блок 1 се спира планово в неделя, 10 май, в 11:00 ч. Плановото спиране е заложено в бюджета на дружеството отпреди две години и включва профилактична и коригираща поддръжка, инспекции, задължителни тестове и внедряване на проектни изменения. Очаква се реакторът да се върне в мрежата на 7 юли.

Стратегически актив с амбициозно бъдеще

АЕЦ "Черна вода" е единствената ядрена централа в Румъния и осигурява около 20% от електрическата енергия в страната. Енергийният микс на страната включва още водна енергия (28%), природен газ (15%), въглища (17%), вятър (12%) и слънчева (3%).

Двата блока с обща инсталирана мощност от 1 400 MW работят с канадска технология CANDU, използваща тежка вода като модератор и охладител.

Работата по АЕЦ "Черна вода" започна през 1980 г., но финансовите трудности в края на комунизма и първите демократични години забавиха проекта, като Първи блок заработи едва през 1996 г., а Втори - през 2007 г.

Има още три недостроени блока.

Централата е обект на мащабна модернизация. През декември 2024 г. Nuclearelectrica подписа договор за удължаване живота на Блок 1 с консорциум от KHNP, Candu Energy и Ansaldo Nucleare, а строителните работи по обекта стартираха през септември 2025 г.

Стойността на проекта се оценява на около 1,9 млрд. евро и ще позволи на реактора да работи до 2060 г. Блок 1 сам по себе си покрива около 10% от националното производство на електроенергия.

Успоредно с това Румъния най-накрая доизгражда Блок 3 и Блок 4, всеки с мощност от по 700 MW, чието пускане в експлоатация се планира за 2031-2032 г. Финансирането е осигурено от САЩ, Канада и Италия, а общите инвестиции в ядрената енергетика за следващото десетилетие надхвърлят 20 млрд. евро.