Италианският орган за защита на конкуренцията наложи глоби за общо €23,2 милиона на 3 големи производители на солени закуски заради дългогодишни тайни договорки за ограничаване на конкуренцията.

Санкционираните компании са сред най-значимите играчи в сектора в страната - Amica Chips, Pata и Preziosi Food. Според разследването компаниите са си разпределяли договори и клиенти при производството на продукти под т.нар. "частни марки" - стоки, които се продават под брандовете на търговските вериги.

Антитръстовият орган твърди, че схемата е работила с години чрез координирани действия при търгове за доставки. Част от компаниите умишлено са подавали по-неизгодни оферти или изобщо не са участвали в определени процедури, за да бъде предварително избран конкретен доставчик.

Подобни практики, оказва се, са сред най-често срещаните форми на картелно поведение в хранителната индустрия, тъй като позволяват на компаниите да поддържат по-високи цени и стабилни пазарни позиции.

Разследването е започнало през 2024 г. след анонимен сигнал чрез платформата за подаване на сигнали за нарушения. Регулаторът е установил още, че компаниите понякога са отказвали заявки с аргумента, че нямат производствен капацитет. Което се оказва практика, използвана за избягване на пряка конкуренция.

Първите установени договорки датират още от 2016-а, като впоследствие схемата е била разширена и към други големи търговски вериги в страната. Според регулатора компаниите са координирали поведението си не само при отделни търгове, но и при разпределението на цели региони и клиентски портфейли.

Трите компании са признали участие в нарушенията и са постигнали споразумение с регулатора, което им е позволило да избегнат съдебен процес. Заради съдействието им санкциите са били намалени спрямо първоначално предвидените размери.

Най-голямата глоба е за Amica Chips - €8,2 милиона, а останалите 2 компании ще платят по €7,5 милиона.