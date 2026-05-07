Норвегия ще се присъедини към ръководената от САЩ инициатива "Pax Silica" - група държави, целящи да осигурят надеждни вериги за доставки на технологии за изкуствен интелект. Това съобщи правителството на скандинавската страна в изявление, цитирано от Reuters.

Стартирала миналата година Pax Silica е ключов стълб от стратегията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за намаляване на зависимостта от Китай и засилване на сътрудничеството между съюзниците, включително чрез осигуряване на достъп до критични минерали.

"Тази инициатива може да даде на норвежките компании по-добър достъп до модерни технологични вериги за създаване на стойност", заяви в министърът на търговията и промишлеността на Норвегия Сесили Мирсет.

Норвегия е дом на най-големия суверенен фонд в света и дълбочината на този институционален капитал, съчетан с критични минерални резерви, е изключително важна, посочи Джейкъб Хелберг, заместник-министър на икономическите въпроси на Държавния департамент на САЩ.

Скандинавската страна ще играе водеща европейска роля за оптимизиране на логистиката и веригите за доставка, като се фокусира върху автономните технологии и устойчивостта.