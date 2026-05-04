Държавната петролна компания ADNOC от Обединените арабски емирства обяви, че ще възложи договори за проекти на стойност 200 млрд. дирхама (55 млрд. долара) в периода 2026-2028 г. Анонсът дойде само дни след като ОАЕ официално напусна ОПЕК на 1 май.

Инвестицията е част от петгодишен капиталов план, одобрен от борда на ADNOC миналата година. Целта е компанията да достигне производствен капацитет от 5 млн. барела на ден до 2027 г., спрямо около 3,4 млн. барела в момента.

Успоредно с вътрешните инвестиции ADNOC разширява и международното си присъствие. Компанията планира да вложи десетки милиарди долари в изграждане на газов бизнес в САЩ, като задграничното й инвестиционно звено XRG разглежда 29 потенциални сделки.

Към март вече са инвестирани над 85 млрд. долара на американска територия чрез ADNOC, XRG и Masdar.

Решението за напускане на ОПЕК беше обявено на 28 април и влезе в сила на 1 май — слагайки край на почти шест десетилетия членство. То прави ОАЕ най-големият производител на нефт, напуснал някога картела, и първата близкоизточна държава, направила това след Катар през 2019 г.

Извън квотния режим, страната вече може свободно да увеличава добива съобразно собствените си планове.

ОПЕК+ продължава без ОАЕ

Реакцията на картела не закъсня. В неделя Саудитска Арабия, Русия и още пет членки на ОПЕК+ обявиха увеличение на производствените квоти с 188 000 барела на ден за юни — ход, аналогичен на нарастванията от март и април, но вече без дела на ОАЕ. Изявлението не споменаваше напускането на ОАЕ с нито дума.

"Като се придържа към същия производствен курс — просто без ОАЕ, ОПЕК+ се държи така, сякаш нищо не се е случило, умишлено омаловажавайки вътрешните разломи", коментира пред AFP Хорхе Леон от Rystad Energy.

На практика обаче увеличението на квотите има ограничен ефект. Блокадата на Ормузкия проток, наложена от Иран в отговор на американско-израелските удари от февруари, парализира износа от Залива. "Докато производството нараства на хартия, реалното въздействие върху физическото предлагане остава много ограничено", уточни Леон.