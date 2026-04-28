България води с голяма преднина в негативната класация за най-голямо поскъпване на дизеловото гориво след избухването на войната в Близкия Изток. В нашата страна той е поскъпнал с цели 43 на сто между 23 февруари и 20 април, показват данни на Европейската комисия, цитирани от Euronews.

Средно за ЕС скокът е 26 на сто. След нас в класацията при дизела - основно гориво в транспорта и селското стопанство, остават Франция (36%), Естония и Белгия (по 35%) и Кипър (33%).

Подобна е ситуацията и с масовия 95-октанов бензин - България е в подножието на върха с 21% при средно 12% за ЕС. Пред нашата страна са само Белгия и Чехия с по 22%.

Ако обаче гледаме не поскъпването, а цените, класацията изглежда различно. Бензинът у нас е сред най-евтините в ЕС с 1,48 евро в момента при средно 1,83. Най-скъпо е в Нидерландия (€2,28/литър), Дания (€2,22/литър) и Германия (€2,11/литър).

Дизелът е най-скъп в Нидерландия (€2,30/литър), Финландия (€2,25/литър) и Франция (€2,24/литър). У нас по данни на НАП литърът дизелово гориво е 1,77 евро към 26 април.

Както отбелязват от Euronews спирането на огъня укроти първоначалния рязък скок на цените, но както е видимо те остават значително над тези от преди конфликта. Данни на Fuelo показват динамиката през последните седмици. За 30-дневен период средната цена на бензин, дизел и пропан-бутан у нас е скочила с 9,78%, като само в Словакия (15,77%) и Словения (11,38%) има по-големи поскъпвания.

В същото време в Румъния, Полша, Австрия, Гърция и Хърватия даже се отчита поевтиняване. У нас за месец LPG скача с 18,84% (трети най-висок в рамките на ЕС), а дизелът - 9,15%. Бензинът е с по-скромна промяна нагоре - едва 1,36%.

Неяснотите около преговорите между Вашингтон и Техеран и евентуалното мирно споразумение със сигурност не помагат за стабилизиране на пазара. Неслучайно вчера в ефира на "Фокус" енергийният експерт Явор Куюмджиев предупреди, че можем да видим още по-високи цени на бензина и дизела у нас и в Европа заради ограничения трафик през Ормузкия проток. Очакването му е, че решение скоро няма да бъде намерено.

Горивата у нас може да са евтини в сравнение с тези в богатите западноевропейски страни, но покупателната способност е много по-различна. Затова и у нас са в сила мерки за подпомагане на уязвими групи, както и на транспортния и земеделския бранш.