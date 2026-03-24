Военният конфликт в Близкия Изток и затварянето на Ормузкия пролив, през който минават около 20% от доставките на петрол в света, накара цените на петрола и рафинираните горива (бензин, дизел, керосин) да "излетят" нагоре през март. Вече редица страни, в ЕС и извън него, взимат едни или или други мерки да "омекотят удара" от високите цени на горивата, които биха довели до поскъпване и на много други стоки. Какви са мерките, които обмислят или вече въвеждат някои държави от ЕС, както и далечна Австралия.

Полша

Полското правителство към момента обмисля три възможни варианта за намеса на пазара на горива в страната, за да намали или замрази цените на горивата, съобщава радио RMF24, позовавайки се на правителствени източници.

Първият вариант включва използване на гориво от стратегическия резерв за вътрешния пазар, което би стабилизирало цените. Съгласно втория вариант, Министерството на финансите би намалило акцизите върху горивата, което от своя страна би стабилизирало цените на бензина, дизеловото гориво и природния газ.

Третият вариант RMF24 счита за най-реалистичен.Същността му е да се принуди Orlen да плати данък върху свръхпечалбите, което би принудило компанията да се въздържа от по-нататъшно увеличение на цените на горивата.

От началото на военните действия в Близкия Изток цената на автомобилното гориво в Полша се е увеличила средно с 2 злоти (около 0,50 долара) на литър.

Румъния

Румънското правителство ще обяви криза на пазара на петрол и петролни продукти за поне шест месеца, като ограничи търговския марж на бензина и дизеловото гориво и ще разреши износа им само с разрешение от правителството. В съобщението публикувано от правителството на страната се отбелязва, че кабинетът ще приеме съответното решение.

Министърът на енергетиката Богдан Иван очерта планираните от правителството мерки за смекчаване на въздействието от покачващите се цени на горивата в резултат на военните действия в Близкия изток.

"Основните мерки включват обявяване на кризисна ситуация при горивата, ограничаване на износа на дизел от страната и ограничаване на търговския марж на петролните компании до 50% от средната му стойност за 2025 г.", цитира думите му румънската информационна агенция Agerpres.

По думите на министъра, тези мерки "няма да могат напълно да абсорбират шока от глобалните сътресения, дължащи се на конфликта в Близкия Изток, но ще забавят на покачването на цените", каза той, отбелязвайки, че ще бъдат одобрени и някои отстъпки в цените за превозвачи и фермери.

Гърция

Гръцкото правителство разработи пакет от мерки за подкрепа за бизнеса и домакинствата на обща стойност 300 милиона евро под формата на субсидии за закупуване на бензин и дизелово гориво, както и за билети за фериботи, като причината е покачващите се цени на горивата, заради военния конфликт в Близкия изток.Това обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по телевизионния канал ERT-news.

Той отбеляза, че първата мярка ще бъде насочена към повлияване на цената на дизеловото гориво, за да се ограничи негативното въздействие на глобалното покачване на цените на петрола върху веригата за доставки и селскостопанското производство.

Второ, за да се укрепят финансите на домакинствата в условията на покачващи се цени на бензина, определени категории от населението ще получат специална подкрепа, прехвърлена в дигитална карта за гориво, каза правителственият глава.

"Тази карта може да се използва на бензиностанции, в градския транспорт и в таксита", каза той. Така при средна месечна консумация от 70 литра бензин, тази мярка е еквивалентна на 50 евро за два месеца на континента и 60 евро на гръцките острови. Критериите за издаване на тази карта ще бъдат разширени, за да обхванат около 3 милиона от 4-те милиона собственици на автомобили", обясни Мицотакис.

Трето, каза той, взети са решения за конкретни мерки за облекчаване на ситуацията за земеделските производители, поради рязкото покачване на цените на изкуствените торове.

"Например, държавата ще субсидира 15% от покупките им въз основа на документите, които представят", каза още гръцкият премиер.

Австралия

Министърът на енергетиката на Австралия Крис Боуен потвърди, че правителството на страната обсъжда сценарии за въвеждане на лимитиране на количеството при продажбите на горива, пише изданието The Australian.

По думите на Боуен, мерките за лимитиране на продажбите на автомобилни горива "се обсъждат като част от планиране за непредвидени обстоятелства" (като войната в Иран).

Министърът отбелязва същевременно, че прилагането на такива мерки би изисквало обявяване на национално извънредно положение. "Това би била много важна стъпка и мисля, че все още сме далеч от това. Но, разбира се, Британската общност и САЩ ще работят заедно за да има планиране в една много сложна международна обстановка", отбеляза Боуен.

Експерти малко преди това предположиха, че в Австралия може да бъдат въведени ограничения за продажбите на горива (бензин и дизел), ако ситуацията на пазара на горива се влоши. Недостигът на горива в Австралия се наблюдава на фона на покачващите се световни цени на петрола поради конфликта в Близкия изток.

Вече в редица региони на страната, която е шеста по територия в света и внася около 90% от необходимите й бензин и дизелово гориво, се наблюдават напоследък прекъсвания в снабдяването на бензиностанциите, включително значителен недостиг на дизелово гориво. Властите обаче подчертават в тази връзка, че доставките на автомобилни горива (засега) остават като цяло стабилни, а недостигът се дължи на "паническите покупки".