Унгария и Словакия ще подпишат споразумение за изграждане на нов петролопровод между двете страни, обяви унгарският външен министър Петер Сийярто. По думите му, петролопроводът ще бъде завършен през 2027 г., като е проектиран да транспортира 1,5 милиона тона бензин и дизелово гориво годишно.

"Този ​​петролопровод ще бъде готов през първата половина на следващата година, и свързвайки петролните рафинерии в Братислава и Сажаломбата, ще направи Унгария и Словакия много по-защитени от шантаж, какъвто виждаме в момента от Украйна с подкрепата на Брюксел", каза Сийярто в Брюксел, като изявлението му е излъчено по YouTube канала на Hir TV.

Петер Сийярто добави, че Будапеща и Братислава са предложили на Киев да се проведе тристранна среща в Брюксел на 16 март с участието на украинския министър на енергетиката относно ситуацията с петролопровода "Дружба". Както тварди унгарският министър, украинската страна е отхвърлила предложението.

"И ако тази страна (Украйна) се опитва да ни наложи петролна блокада, ние няма да подкрепим никакви изгодни за тях решения в Брюксел", заяви унгарският външен министър.