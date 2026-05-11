Ripple, компанията зад една от водещите криптовалути в света - XRP, вече струва до $50 милиарда. Това става ясно от Prime Unicorn Index - класация, доминирана традиционно от технологични гиганти и компании за изкуствен интелект.

Ripple затвърждава позицията си на най-скъпата частна крипто компания в САЩ, като очевидно вече се възприема от инвеститорите не просто като участник в крипто сектора, а като стратегически играч във финансовата инфраструктура от следващо поколение.

Компанията зад XRP се нарежда сред имена като SpaceX, OpenAI и Anthropic.

Всъщност индексът оценява Ripple на около $26,4 милиарда, но последните сделки на вторичния пазар подсказват значително по-висока вътрешна оценка. В края на март компанията стартира програма за обратно изкупуване на акции на стойност $750 милиона, която имплицитно поставя пазарната ѝ стойност близо до $50 милиарда. Това е приблизително с 25% над нивата от последния рунд на финансиране през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Ходът се разглежда като силен сигнал за увереност от страна на ръководството на Ripple в момент, когато голяма част от крипто пазара остава под натиск заради регулаторна несигурност и по-слабо инвеститорско търсене, пише специализираното издание CryptoDNES.

За разлика от много блокчейн компании, които през последните две години се фокусираха върху оптимизация на разходите и съкращения, Ripple демонстрира стабилен достъп до капитал и агресивна стратегия за разширяване.