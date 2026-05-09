Ако пътувате с кола през Северна Вирджиния, в Щатите, ще преминете през пейзаж, който преди 20 години е бил изпълнен с царевични ниви и стари ферми. Днес там има сгради без прозорци, дълги стотици метри, оградени с високи метални огради и охранявани от частна охрана.
Това са над 2,5 милиона квадратни метра площ на центрове за данни.
Местните ги наричат "кутиите". В тях няма хора, освен няколкото техници по поддръжката. Има само сървъри - стотици хиляди. Те отговарят на въпросите ви в Google и все по-често тренират следващото поколение на изкуствения интелект.
Това е т.нар. "Алея на центровете за данни". Тя се счита за най-важния хъб на глобалния интернет. Около 70% от ежедневния глобален интернет трафик преминава през сървърите в този район.
1/4 от тока в щата
Тези центрове консумират толкова много ток, че местният доставчик Dominion Energy често изпитва затруднения да ги захрани, което налага изграждането на огромни нови далекопроводи през жилищни райони.
Според последен анализ на EPRINC, центровете консумират над 25% от цялото електричество на щата. Един киловатчас от всеки четири, които текат по проводниците, отива в кутии без прозорци.
В Съединените щати днес има над 4500 подобни центъра за данни. Те консумират около 176 тераватчаса електричество годишно, което е около 4,5% от цялото национално потребление. За сравнение, това е повече, отколкото потребяват цели държави като Аржентина или Полша.
Още и още електричество
Според доклад на McKinsey от 2025 г., до 2030 г. потреблението на ток от центрове за данни може да достигне близо 1000 TWh, което е повече от двойно спрямо нивата от 2022 г.
През 2025 г. разходите на големите технологични компании за изграждане на AI инфраструктура надхвърлиха 400 милиарда долара. Това е исторически рекорд, който се очаква да нарасне със 75% през 2026 г.
Цените на електроенергията в САЩ скочиха значително през 2025 г. Средното увеличение за битовите потребители е около 6.9% спрямо предходната година. Това е много над общата инфлация и е сред най-високите нива за последните десетилетия.
Кой плаща сметката?
В пет щата - Айова, Северна Дакота, Монтана, Невада и Хавай, цените на тока всъщност са се запазили или дори са спаднали леко през последната година.
В Айова, която е дом на огромни центрове за данни на Microsoft, Meta и Google, е почти 22% под средното за САЩ. Щатът е лидер във вятърната енергия - над 60% от тока там се произвежда от вятър.
Освен това, тази година големите компании подписаха исторически договор. С него те се ангажират да поемат разходите за новата инфраструктура, за да не се прехвърлят те върху обикновените граждани.
Кати Кункел, енергиен анализатор от Института за енергийна икономика, формулира това лаконично пред Axios: "Където има огромен ръст в товара, най-вероятната причина са центровете за данни - и това почти сигурно ще се отрази на тарифите."
Изкуственият интелект може да е невидим. Но електричеството, което го захранва, не е. Някъде между сървърите, които пишат имейли, и сметката за ток на средностатистическият американец, може би има пряка връзка.