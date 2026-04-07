Американският щат Мейн е на път да се превърне в първия в САЩ, който ще въведе мораториум върху изграждането на нови центрове за данни. Както знаем, това е ключова инфраструктура за развитието на изкуствения интелект и облачните изчисления.

Законодателната мярка предвижда временно спиране на проекти за центрове за данни с мощност над 20 MW. Това е потребление, приблизително еквивалентно на около 15 000 домакинства. Ограничението ще важи поне до ноември 2027 г., като през това време ще се правят допълнителни оценки за въздействието върху електропреносната мрежа и околната среда, съобщава The Wall Street Journal.

Законопроектът вече е приет от Камарата на представителите в Мейн и се очаква да бъде одобрен и от Сената. Ако това се случи, щатът ще стане първият в страната с директна забрана за нови AI центрове за данни.

Енергиен натиск и високи цени

Решението идва на фона на нарастващо напрежение върху електроенергийната система в региона. По данни, цитирани от Heatmap News, цените на електроенергията в Мейн са се увеличили с близо 60% в периода 2021-2026 г.

Местните регулатори и законодатели предупреждават, че бързото разрастване на енергоемки дейта центрове може допълнително да натовари мрежата и да засили ценовия натиск върху домакинствата и бизнеса. Секторът на изкуствения интелект в същото време продължава да привлича милиардни инвестиции в инфраструктура, въпреки нарастващите критики за екологичния отпечатък и енергийната устойчивост.

Според The Wall Street Journal, още около 10 американски щата обмислят подобни ограничения. Сред тях са Ню Йорк, Южна Каролина и Оклахома, където вече са внесени законодателни предложения за контрол или ограничаване на нови центрове за данни.

"Мисля, че Мейн е "канарчето в мината за въглища". Ще бъде първият от много щати, които ще въведат подобни мораториуми", коментира икономистът Аниран Басу от Associated Builders and Contractors.

Политически сблъсък около AI инфраструктурата

Темата вече се прехвърля и на федерално ниво. Сенатор Бърни Сандърс и представителката Александрия Окасио-Кортес предложиха инициатива за ограничаване на новото строителство на AI центрове за данни, като аргументират мярката с ефекти върху икономиката, социалната среда и образованието.

Паралелно с това над 200 екологични организации настояват Конгресът да предприеме действия в същата посока.

Според FT технологичната индустрия вече насочва стотици милиони долари към лобистки кампании, свързани с бъдещите регулации на изкуствения интелект.

В същото време експерти предупреждават, че темата се превръща в политически фактор преди изборите в САЩ. "Има много силен страх сред избирателите от центровете за данни и изкуствения интелект", коментира адвокатът по климат и енергетика Тони Бъкстън от Preti Flaherty.