Глобалният капитал отново се насочва към европейските пазари на недвижими имоти, след като средствата, набрани за инвестиции в региона Европа, Близък изток и Африка (EMEA), са нараснали с 52% на годишна база през 2025 г. Това показва последното изследване Global Capital Flows на консултантската компания Colliers.

След 2 години на по-предпазливо позициониране и по-силен фокус върху САЩ, инвеститорите постепенно се връщат към Европа. Реалните инвестиционни обеми в региона са нараснали с 8,6% през 2025 г., но интересът на инвеститорите расте по-бързо от броя на сключените сделки - сигнал за възстановяване на ликвидността на пазара.

Възстановяването обаче остава селективно. Инвеститорите насочват капитала си към пазари, където цените вече са се коригирали, доходността е по-ясна, а рискът при реализиране на сделки е по-нисък.

Една от по-интересните тенденции е представянето на офис сегмента. Докато в части от Северна Америка този пазар остава под натиск, в EMEA офис имотите се превръщат в най-добре представящия се сектор през последните 2 години, изпреварвайки индустриалните и жилищните имоти.

По отношение на географията Обединеното кралство остава най-голямата дестинация за трансграничен инвестиционен капитал, а Франция и Швеция също привличат засилен интерес след корекцията на цените.

Освен традиционните сегменти, инвеститорите все по-често се насочват и към центрове за данни - сектор, който печели от растящото търсене на дигитална инфраструктура и развитието на AI.

Според анализа на Colliers връщането на капитала към региона създава предпоставки за по-активен и селективен инвестиционен пазар на имоти в Европа през 2026 г.