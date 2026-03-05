Руската икономика се сви през януари 2026 г. със значителните 2,1% на годишна база, след годишен ръст от 1,9% за декември 2025 г.

Свиването на руската икономика в началото на годината, се дължи до голяма степен на календарни фактори и студената зима, коментира пред РИА Новости Даниил Наметкин, директор на Центъра за инвестиционен анализ и макроикономически изследвания в Центъра за стратегически изследвания.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия е спаднал с 2,1% през януари спрямо същия месец на предходната година, съобщи Министерството на икономическото развитие на страната.

"Първо, доста студеният период доведе до намаляване на обемите на строителството, което пък доведе до 16% спад на годишна база в строителния сектор", каза Наметкин.

Той напомни, че през януари миналата година, по време на топлата зима, са се наблюдавали положителни темпове на растеж в строителството (+6% на годишна база) в централната част на Руската федерация.

"Второ, през януари тази година имаше два работни дни по-малко, отколкото през същия месец на миналата година, което се отрази негативно на бизнес активността в страната."

Според оценките на експерта, настоящият спад на БВП през януари не е дългосрочна тенденция, но по-нататъшната посока на тенденцията до голяма степен ще зависи от сигналите на Централната банка на Русия относно параметрите на парично-кредитната политика.

"В случай на запазване на цикъла на намаляване на основните лихви, можем да очакваме възобновяване на растежа на бизнес и инвестиционната активност в обработващата промишленост, изпитваща необходимост от оборотен капитал. При достъпност на заемното финансиране, биха се повишили съществено възможностите на фирмите за повишаване на производителността на труда, което би могло да осигури и дългосрочен устойчив растеж на националната икономика", прогнозира икономистът.