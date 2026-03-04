Правителството на Узбекистан измени генералния план на столицата Ташкент до 2045 г., като включи 31 инвестиционни проекта на обща стойност над $16,2 милиарда. Решението поставя началото на една от най-мащабните градски трансформации в региона на Централна Азия през последните години.

С население от близо 3 милиона души Ташкент е град почти 4 пъти по-голям от София по брой жители и концентрира значителна част от икономическата активност на страната. На този фон инвестиционната програма не изглежда като обикновен строителен цикъл, а като стратегически опит за ускорена урбанизация и модернизация на мегаполис.

Параметри

Проектите ще се реализират върху терени с обща площ от 2311 хектара - мащаб, сравним с изграждането на изцяло нов градски район. Плановете включват нови жилищни комплекси, бизнес центрове, търговски площи, социална инфраструктура, няколко 5-звездни хотела и отделна индустриална зона.

Според официалните разчети инвестициите трябва да добавят по $1,5 милиарда годишно към брутния регионален продукт (БРП) на столицата, да донесат значителни допълнителни данъчни приходи и да създадат около 260 000 нови работни места.

Голяма част от инициативите са насочени към изграждането на многоетажни жилищни сгради с търговски площи на партерните нива и прилежаща социална инфраструктура. Наред с масовото строителство, в централните части на града са предвидени проекти в по-високия ценови сегмент. Сред тях е комплексът на Tonino Lamborghini Residences с премиум апартаменти, луксозен хотел и бизнес център.

Паралелно с жилищното и търговското развитие в район Янгихает ще бъде изградена индустриалната зона "Янги авлод", която трябва да се превърне в производствен и сервизен клъстер. Така градската експанзия се комбинира с индустриална политика, насочена към дългосрочна заетост и диверсификация на икономиката.

Новият план въвежда и по-строги изисквания към инвеститорите. Най-малко 30% от територията на всеки проект трябва да бъде отделена за зелени площи, а чрез инфраструктурни плащания ще се финансират инженерни мрежи и транспортна свързаност. Предвижда се и изграждането на 9 нови обществени парка с обща площ близо 140 хектара.