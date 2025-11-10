В Узбекистан започва реализацията на един от най-мащабните инфраструктурни и здравни проекти в региона - изграждането на интелигентен медицински град на стойност около €5 милиарда. Комплексът, наречен Tashkent Medical Smart City (TMSC), ще бъде изграден на площ от 400 хектара в района на Дустлик, в Ташкентска област. В себе си мегапроектът ще обедини модерни болници, университет, жилищни и бизнес зони.

Инициативата се реализира от TMSC LLC с участието на южнокорейската архитектурна компания HAEAHN Architecture, известна с проектите си за високотехнологични градски пространства в Азия. Регионалната администрация вече е внесла проект на президентска резолюция за обществено обсъждане, което поставя началото на официалната реализация на замисъла.

Медицинският град ще бъде изграден като международен клъстер, насочен към развитие на медицинския туризъм и въвеждане на най-съвременни технологии в здравеопазването. Предвижда се изграждането на голяма болница, център за спешна медицинска помощ и филиал на престижен южнокорейски медицински университет. Част от проекта са и международно училище и детска градина с медицинска насоченост, бизнес и търговски център, хотели, както и цял квартал в корейски стил с културни, търговски и гастрономически обекти.

Инвестицията се очаква да създаде над 7000 работни места до завършването на проекта, планирано за 2034 г. Всички вътрешни инженерни мрежи и комуникации - пътища, мостове, електро- и водоснабдяване - ще бъдат изградени за сметка на инвеститора, докато външната инфраструктура до границите на обекта ще се финансира от държавния бюджет и Програмата за развитие на социалната и индустриална инфраструктура.

Проектът поставя силен акцент и върху екологичната отговорност. Ако преместването на съществуващи дървета се окаже невъзможно, инвеститорът ще е длъжен да засади 30 фиданки за всяко отсечено дърво и да се грижи за тях в продължение на три години. За всяко успешно пресадено дърво ще бъдат засадени още 10 млади дръвчета.

Реализацията на Tashkent Medical Smart City ще се осъществи по т.нар. ускорена EPC схема, която предвижда едновременно проектиране, обществени поръчки и строителство на принципа "до ключ". При неизпълнение на инвестиционните ангажименти теренът ще бъде върнат на държавата без компенсация.

Проектът е продължение на инициативата, представена през октомври 2024 г. от главния изпълнителен директор на HAEAHN Architecture Ким Сун-хун пред президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев. Тогава компанията представи генерален план на бъдещия медицински клъстер като част от концепцията за "Нов Ташкент" - мащабен градски проект, вдъхновен от най-добрите урбанистични практики на Южна Корея.